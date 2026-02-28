Csattant a pofon és a puszi is, így nem lett hős a DVTK fiatalja

A DVTK a második félidő elején Babos Bence első tavaszi góljával szerzett vezetést a ZTE ellen, s nagyjából fél órán át bízhatott benne, hogy legalább átmenetileg elmozdul a kiesőhelyekről. A hajrában aztán a vendégek egyetlen kaput eltalált lövésükkel – pontosabban Victory fejesével – egyenlítettek Skribek szabadrúgása után. Babos szerint nem volt jogos a szabadrúgás, s a DVTK huszonkét éves játékosa röviden arra is reagált, ami közte és Calderón között történt.

Skribek pontrúgása után született a ZTE egyenlítő gólja a DVTK otthonában, Babos szerint nem volt jogos az a szabadrúgás Fotó: Észak-Magyarország/Vajda János

Nem volt fault, erre odajött, és lefejelt

– idézte fel Babos az M4 Sport riporterének kérdésére. Az már kimaradt a visszaemlékezésből, hogy a DVTK gólszerzője válaszul kiosztott egy pofont a ZTE spanyol légiósának. Mindketten megúszták sárga lappal a balhét.

A gólszerző Babos szerint győzelmet érdemelt a DVTK

Babos a lefújás után is bosszankodott.

– Sokadik alkalom, hogy elveszítjük az előnyünket győztes meccsen. Ki kellett volna használnunk a kontralehetőségeinket, akkor simán megvan ez a mérkőzés, két-három gól is lehetett volna a különbség.

A DVTK játékosának értékelésében van igazság, 10-5 volt a kapura lövések aránya, 3-1 a kaput eltalált kísérleteké, mégis csak egy pontot szerzett a miskolci csapat, amely így vonal alatt maradt.

Pofon és puszi Skribek gólpassza előtt

Skribek Alen, a ZTE játékosa sem volt elégedett, a pálya állapotát is kritizálta, ugyanakkor hozzátette: ezt figyelembe véve is elmaradt a zalaiak játéka attól, amire képes a csapat. A középpályás azt is felfedte, hogy nem csak pofon csattant el a gólpassza előtt.

Victory a meccs előtt megpuszilgatta a jobb lábamat, valószínűleg ennek köszönhetően tudtam odarúgni a fejére.