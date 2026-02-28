Rendkívüli

Orbán Viktor: Megemeltük a terrorfenyegetettség készültségi szintjét + videó

Babos BenceLabdarúgó NB IzteDVTK MiskolcSkribek Alen

Csattant a pofon és a puszi is, így nem lett hős a DVTK fiatalja

Babos Bence góljával vezetett, de végül nem tudta otthon tartani a három pontot a DVTK, ugyanis a ZTE a hajrában Skribek Alen szabadrúgása után a csereként beállt Akpe Victory fejesével kiegyenlített. A szabadrúgás előtt Babos és Calderón kapott össze, a spanyol odafejelt a DVTK gólszerzőjének, aki erre pofonnal válaszolt, mindketten megúszták sárga lappal.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 19:46
Babos Bence gólt szerzett, később pofont is kiosztott, s úgy érzi, az NB I-ben kieső helyen maradt DVTK győzelmet érdemelt volna a ZTE ellen Fotó: Észak-Magyarország/Vajda János
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A DVTK a második félidő elején Babos Bence első tavaszi góljával szerzett vezetést a ZTE ellen, s nagyjából fél órán át bízhatott benne, hogy legalább átmenetileg elmozdul a kiesőhelyekről. A hajrában aztán a vendégek egyetlen kaput eltalált lövésükkel – pontosabban Victory fejesével – egyenlítettek Skribek szabadrúgása után. Babos szerint nem volt jogos a szabadrúgás, s a DVTK huszonkét éves játékosa röviden arra is reagált, ami közte és Calderón között történt.

Skribek pontrúgása után született a ZTE egyenlítő gólja a DVTK otthonában, Babos szerint nem volt jogos az a szabadrúgás
Skribek pontrúgása után született a ZTE egyenlítő gólja a DVTK otthonában, Babos szerint nem volt jogos az a szabadrúgás Fotó: Észak-Magyarország/Vajda János

Nem volt fault, erre odajött, és lefejelt

– idézte fel Babos az M4 Sport riporterének kérdésére. Az már kimaradt a visszaemlékezésből, hogy a DVTK gólszerzője válaszul kiosztott egy pofont a ZTE spanyol légiósának. Mindketten megúszták sárga lappal a balhét.

A gólszerző Babos szerint győzelmet érdemelt a DVTK

Babos a lefújás után is bosszankodott.

– Sokadik alkalom, hogy elveszítjük az előnyünket győztes meccsen. Ki kellett volna használnunk a kontralehetőségeinket, akkor simán megvan ez a mérkőzés, két-három gól is lehetett volna a különbség.

A DVTK játékosának értékelésében van igazság, 10-5 volt a kapura lövések aránya, 3-1 a kaput eltalált kísérleteké, mégis csak egy pontot szerzett a miskolci csapat, amely így vonal alatt maradt.

Pofon és puszi Skribek gólpassza előtt

Skribek Alen, a ZTE játékosa sem volt elégedett, a pálya állapotát is kritizálta, ugyanakkor hozzátette: ezt figyelembe véve is elmaradt a zalaiak játéka attól, amire képes a csapat. A középpályás azt is felfedte, hogy nem csak pofon csattant el a gólpassza előtt.

Victory a meccs előtt megpuszilgatta a jobb lábamat, valószínűleg ennek köszönhetően tudtam odarúgni a fejére.

NB I, 24. forduló:

péntek:

  • Debreceni VSC–MTK Budapest 2-2 (0-0), Debrecen, Nagyerdei Stadion 4012 néző, jv.: Káprály, gólszerzők: Bárány (60., 69.), illetve Németh H. (75.), Kerezsi (76.) 

szombat:

  • Kisvárda–Paksi FC 2-1 (0-1), Kisvárda, Várkerti Stadion, 1620 néző, jv.: Zimmermann, gólszerzők: Mbock (49.), Cipetic (65., 11-esből), illetve Hahn (45+1., 11-esből)
  • Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC 1-1 (0-0), Miskolc, DVTK Stadion, 1453 néző, jv.: Bogár, gólszerzők: Babos (57.), illetve Victory (85.)
  • ETO FC Győr–Újpest FC 19.30

vasárnap:

  • Puskás Akadémia–Nyíregyháza Spartacus 16.15
  • Ferencváros–Kazincbarcika SC 18.45

A bajnokság állása itt tekinthető meg.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekrost andrea

Bizony…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.