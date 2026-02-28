Rendkívüli

Orbán Viktor: A terrorfenyegetettség készültségi szintjét megemeltük

Labdarúgó NB IPaksi FCBognár GyörgyKisvárdaPaks

Beigazolódott Bognár György jóslata, két büntető is volt a Paks meccsén + videók

A labdarúgó NB I 24. fordulójának szombati programja Kisvárdán kezdődött. Révész Attila együttese a komoly hullámvölgyben lévő Paksot fogadta. Bognár György a mérkőzés előtt hangsúlyozta, hogy nem lesz könnyű dolguk, és szoros végkimenetelre számít – igaza lett. Az első félidőben nem láthattunk túl sok helyzetet, a játékrész végén Hahn tizenegyesével megszerezte a vezetést a Paks. A második játékrészben fordított a Kisvárda, és végül 2-1-re megnyerte a találkozót.

Tóth Norbert
2026. 02. 28. 16:36
Kisvárda-Paks találkozóval indult a szombati NB i-es meccsdömping. (Fotó: Czinege Melinda / Nemzeti Sport)
Kisvárda-Paks találkozóval indult a szombati NB i-es meccsdömping. (Fotó: Czinege Melinda / Nemzeti Sport)
Kijelenthető, hogy válságban a Paks. Immár egy hónapja tart Bognár György együttesének rossz sorozata: sorozatban öt bajnoki vereségnél járnak a paksiak, valamint a kupából is kiestek. A Kisvárda–Paks bajnokin a vendégek nem számíthattak az eltiltott Lenzsér Bencére, a hazai együttesből Abdulrasaq Popoola hiányzott hasonló ok miatt. Az előzmények mindenképpen a dobogóra igyekvő Paks mellett szóltak: Bognár Györgyék ebben az idényben kétszer is öt gólig jutottak az aktuális rivális ellen: hazai pályán 5-3-ra, idegenben 5-1-re nyertek a Kisvárda ellen.

A Paks kikapott Kisvárdán is. (Fotó: Czinege Melinda / Nemzeti Sport)
A Paks kikapott a Kisvárda vendégeként is (Fotó: Czinege Melinda/Nemzeti Sport)

A félidő legvégén jött a csattanó

Az első tíz perc eltelt komoly lehetőség nélkül, majd a 11. percben Pintér kapott labdát a paksi tizenhatoson belül, lőni is tudott, de Kovácsik védte a megpattanó kísérletet. Mint a visszajátszásból kiderült, a 400. NB I-es mérkőzését játszó Szabó kezén lassult le labda, a VAR kihívta a játékvezetőt, aki azonban nem ítélt büntetőt a Kisvárdának.

Újabb tizenöt perc eltelt, mire ismét veszélyben forgott bármelyik kapu is. Ekkor Kovácsik lépett ki kapujából, még a tizenhatost is elhagyta, hogy tisztázza a kisvárdai hosszú indítást, majd Melnik lövését is blokkolta. Már túl jártunk az első félórán, mire egy paksi gólszerzési lehetőséget  is feljegyezhettünk: Bévárdi rendkívül közel került a vezetés megszerzéséhez, Szabó ívelését az ötös sarkáról a kapufára fejelte.

Az első félidő utolsó percében jött a csattanó: a 44. perc legvégén Hahnt buktatták, ezért büntetőt kapott a Paks. A sértett állt a labda mögé, szépen kilőtte a jobb alsót, hiába találta el az irányt Popovics (0-1). Hahn már az ötödik gólját szerezte a Kisvárda ellen ebben az idényben.

Fordított a Kisvárda, továbbra is gödörben a Paks

A fordulást követően nem kellett sok idő a Kisvárdának, hogy egyenlítsen.

A 49. percben Matanovics becselezte magát a paksi tizenhatoson belülre, majd Mbock elé talált, aki szerencsével talált be. A kisvárdai játékos lövését ugyan blokkolták, de a labda visszapattant hozzá, méghozzá úgy, hogy a testével be is sodorta azt a hálóba (1-1).

Az egyenlítő gól után nem változott a játék képe, csordogált a mérkőzés. Nem volt nagy iram, helyzetekben nem bővelkedtünk. Majd a 62. percben újabb vitatott eset igényelte a VAR beavatkozását.

Alaxai kezét érintette a labda a tizenhatoson belül, kihívták Zimmerman játékvezetőt, aki miután megnézte az ismétléseket, a mészpontra mutatott. A büntetőt Cipetic végezte el sikeresen, fordított a Kisvárda (2-1).

Bognár György azonnal reagált, a pályára küldte Ádám Martint. A 75. percben mutatott életjeleket a Paks: Horváth fejelhetett teljesen üresen, közelről kapura, azonban Popovics kezébe bólintott. A mérkőzés hajrájában Tóth került a földre a kisvárdai tizenhatoson belül, ismét VAR-vizsgálat következett, de nem jött büntető. Ádám Martin előtt is adódott esély az egyenlítésre, azonban lövését kitolta Popovics. A Kisvárda meg tudta tartani előnyét, és 2-1-re megnyerte a mérkőzést. A Paks sorozatban ötödik bajnokiját veszítette el.

NB I, 24. forduló:

péntek:

  • Debreceni VSC–MTK Budapest 2-2 (0-0), Debrecen, 4012 néző, jv.: Káprály, gólszerzők: Bárány (60., 69.), illetve Németh H. (75.), Kerezsi (76.) 

szombat:

  • Kisvárda–Paksi FC 2-1 (0-1), Kisvárda, Várkerti Stadion, 1620 néző, jv.: Zimmermann, gólszerzők: Mbock (49.), Cipetic (65., 11-esből) illetve Hahn (45+1., 11-esből)
  • Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC 17.00
  • ETO FC Győr–Újpest FC 19.30

vasárnap:

  • Puskás Akadémia–Nyíregyháza Spartacus 16.15
  • Ferencváros–Kazincbarcika SC 18.45

A bajnokság állása itt tekinthető meg.

 

Fontos híreink

Legolvasottabb

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

