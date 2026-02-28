Rendkívüli

Orbán Viktor: Megemeltük a terrorfenyegetettség készültségi szintjét + videó

Barcelonala ligahansi flickLamine YamalmesterhármasVillarreal

Lamine Yamal olyat tett, amire korábban még nem volt képes karrierje során

A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 26. fordulójában a Barcelona a Villarreal együttesét fogadta. Bajnoki éllovashoz méltóan kezdtek a katalánok, akik az első félidőben kétgólos előnyre tettek szert. A második játékrészben ugyan szépített a Villarreal, de Lamine Yamal tarthatatlan volt, mesterhármasig jutott, majd Lewandowski vitte be a kegyelemdöfést, 4-1-re nyert a Barcelona.

Tóth Norbert
2026. 02. 28. 18:27
Lamine Yamal vezérletével nyert a Barcelona. (Fotó: MANAURE QUINTERO / AFP)
Lamine Yamal vezérletével nyert a Barcelona. (Fotó: MANAURE QUINTERO / AFP)
Huszonöt fordulót követően a Barcelona állt a La Liga élén, de a katalánok előnye mindössze egy pont volt a második helyen álló Real Madrid előtt. A Villarreal a dobogó harmadik fokát foglalta el, a mérkőzés előtt a hátránya tíz pont volt Hansi Flick együttese mögött. A felek decemberi mérkőzését 2-0-ra a Barca nyerte, ez volt az a találkozó, amelyet a tervek ellenére végül mégsem az Egyesült Államokban rendeztek meg.

Fontos pontokat szerzett a Barcelona, továbbra is élen vannak a katalánok. (Fotó: MANAURE QUINTERO / AFP)
Fontos pontokat szerzett a Barcelona, továbbra is a La Liga élén a katalánok. (Fotó: MANAURE QUINTERO/AFP)

Lamine Yamal padlóra küldte a Villarrealt

Lendületesen kezdtek a csapatok, már az első perctől jó iramot diktáltak. Nem meglepő módon a Barcelona birtokolta többet a labdát, a katalánok több helyzetet is kidolgoztak, még a Villarreal a kontrák révén igyekezett érvényesülni. Az első negyedórában mindkét oldalt adódtak lehetőséget, de kaput nem találtak a felek. A 23. percben Yamal balos tekerése volt az első lövés, ami kaput is talált, de ezt könnyűszerrel fogta Luiz Junior.

A Barcelona a 28. percben szerezte meg a vezetést. Gueye vesztett labdát nagyon rossz helyen, Fermín külsővel talált Lamine Yamal elé, aki ballal, laposan eltette a labdát a kapus mellett (1-0). A vezetés megszerzése után sem lassítottak a katalánok: a 37. percben Yamal a jobbszélről becselezte magát, majd ballal a hosszú felső sarokba tekert (2-0).

A Villarreal Pepe és Perez összjátéka révén került helyzetbe, azonban a spanyol támadó estében nem tudta kapura kotorni a labdát. Majd a félidő végén még Raphinha szabadrúgását kellett védenie a Villarreal kapusának. Az ezt követő szöglet után betalált Koundé, de les miatt nem adták meg a gólt.

Lamine Yamal klasszis teljesítménnyel rukkolt elő az első félidőben. (Fotó: MANAURE QUINTERO / AFP)
Lamine Yamal klasszis teljesítménnyel rukkolt elő az első félidőben. (Fotó: MANAURE QUINTERO / AFP)

Lamine Yamal vezérletével nyert a Barcelona 

A fordulást követően kis híján el is döntötte a mérkőzést a Barcelona, ám Olmo ajtó-ablak ziccerben nem tudott túljárni a kapus eszén.

Ezután a semmiből szépített a Villarreal: a 49. percben egy szöglet utáni kavarodás során Gueye elé került a labda, a középpályás közelről nem hibázott, valamelyest javította hibáját, amely miatt vezetést szereztek a katalánok (2-1).

Nem várt fordulat volt a Villarreal gólja. (Fotó: MANAURE QUINTERO / AFP)
Nem várt fordulat volt a Villarreal gólja. (Fotó: MANAURE QUINTERO/AFP)

Öt perccel később egyenlíthettek is volna a vendégek, azonban Perez hiába tudta elvinni a labdát a kiérkező Garcia mellett, húsz méterről nem találta el az üres kaput. Már túl voltunk az első órán, amikor Lamine Yamal közel járt a mesterhármashoz (nem először a meccsen), azonban lövése ezúttal nem volt elég pontos. Ferran Torres talált kaput, de ő sem tudta megszerezni a harmadik hazai gólt.

A 69. percben már összejött a mesterhármas Lamine Yamalnak. A Barcelona sztárja Pedritől kapott egy tanári labdát, az ötös sarkától bal belsővel tekert a hosszúba (3-1). Felnőttkarrierje első triplája volt ez a 18 éves játékosnak.

Yamal a felnőtt pályafutása első tripláját lőtte. (Fotó: MANAURE QUINTERO / AFP)
Yamal a felnőttpályafutása első tripláját lőtte. (Fotó: MANAURE QUINTERO/AFP)

Lewandowski vitte be a kegyelemdöfést a negyedik katalán találat formájában. A hosszabbítás első percében Koundé kapott egy kiugratást, majd a középen érkező lengyel elé talált, aki nemes egyszerűséggel a hálóba passzolt. A VAR ellenőrzött, de nem állt fenn leshelyzet (4-1).

A Barcelona átmenetileg négy pontra ellépett a Real Madridtól, amely csak hétfőn játszik a fordulóban a Getafe ellen. A Villarreal lecsúszhat a dobogóról, ha az Atlético Madrid szombat este nyerni tud az Oviedo vendégeként.

