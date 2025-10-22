FC Barcelonabajnoki mérkőzésmiamitörlés

Dühbe gurult az elnök, a Barcelona nagy amerikai tervét megfúrta a Real Madrid

Elmarad a nagy amerikai fellépés: a december 20-ára kiírt Villarreal–Barcelona spanyol bajnoki labdarúgó-mérkőzést végül nem rendezik meg az Egyesült Államokban. A hír éppen akkor érkezett, amikor az érintett csapatok Bajnokok Ligája-mérkőzést játszottak. Fernando Roig Negueroles, a Villarreal elnöke dühös lett, amikor megtudta, hogy kútba esett a terv. Sajtóhírek szerint a spanyol klubok, köztük a Real Madrid heves tiltakozása miatt hiúsul meg a La Liga népszerűsítését, egy új piacot megcélzó kezdeményezés. A Barcelona közleményt adott ki.

P.Fülöp Gábor
2025. 10. 22. 8:40
Barcelona A counterterrorism police officer looks on as fans arrive before the FIFA Club World Cup 2025 round of 16 football match between Brazil's Flamengo and Germany's Bayern Munich at the Hard Rock Stadium in Miami on June 29, 2025. (Photo by PATRICIA
A Barcelona és a Villareal nem lép pályára a Hard Rock Stadionban, Miamiban Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA Forrás: AFP
Az első osztályú spanyol labdarúgó-bajnokság szervezője szerint elmarad a Barcelona és a Villarreal közötti, Miamiba tervezett mérkőzés. A La Liga kedden bejelentette, hogy az amerikai partner a spanyol kritikák miatt lemondta a rendezvényt. Nem lesz spanyol bajnoki az Egyesült Államokban.

Barcelona
Mégis Spanyolországban rendezik meg a Villareal–Barcelona meccset. Fotó: AFP

 

A Real Madrid nem tétlenkedett

Miközben az Olasz Szuperkupa küzdelmeit évek óta Szaúd-Arábiában bonyolítják le, Spanyolországban már az ötlet nagy felháborodást váltott ki. Sokak szerint felér egy szentségtöréssel, hogy más országban, sőt kontinensen rendezzenek La Liga-meccset. Konkrét időpontja és helyszíne is volt a találkozónak (december 20., Miami, Hard Rock Stadion), ám ahogy az Origó is jelezte

a Relevent a Spanyolországban kialakult bizonytalanság miatt visszalépett az esemény megrendezésétől. Az elképzelés ellen már napok óta tiltakoztak a labdarúgók, a klubok és a szurkolók egyaránt.

Az AFE, a spanyol játékosszövetség vezetésével több csapat is demonstrált, a bajnoki forduló nyitópercében 15 másodperces szünettel fejezték ki a nemtetszésüket a döntés ellen. A lap idézi a Real Madrid csapatkapitánya, Dani Carvajal tiltakozását.

A szabályok megszegése a verseny meghamisítását jelenti. Ha ez a meccs megtörténik, az folt marad a bajnokságon

– írta a játékos a La Liga elnökének, Javier Tebasnak címzett üzenetében. A Real Madrid ellenakciójáról korábban lapunk is beszámolt.

Barcelona
Javier Tebas, a La Liga elnöke nem tudta Miamiba vinni a Villareal–Barcelona bajnokit. Fotó: DPA

Reagált a Barcelona

Azaz az FC Barcelona legfőbb riválisa volt az egyik legfőbb akadálya annak, hogy az Egyesült Államokban lépjen pályára a Barcelona spanyol bajnoki mérkőzésen. A katalán klub visszafogott közleményben reagált a kezdeményezés elfojtására.

– Az FC Barcelona sajnálja, hogy elszalasztották a lehetőséget a verseny imázsának növelésére egy olyan stratégiai piacon, amely nagy növekedési potenciállal és erőforrás-termeléssel rendelkezik mindenki számára. A klub hálás az amerikai szurkolói ​​feltétel nélküli támogatásáért és szeretetéért, és mélységesen sajnálja, hogy megfosztják őket attól a lehetőségtől, hogy hivatalos mérkőzést láthassanak hazájukban

 – olvasható a Barcelona diplomatikus kommünikéjében.

 

Kiakadt az elnök

Nem fogadta ilyen higgadtan a puccsot a másik érintett spanyol klub, a Villarreal elnöke. A Marca szerint Fernando Roig Negueroles a Manchester City ellen 2-0-ra elveszített hazai BL-mérkőzés első félidejének végén kapta meg a rossz hírt, és a reakciója egyértelműen rosszallásról árulkodott. 

Felállt, rosszalló mozdulatokat tett, majd láthatóan feldühödve telefonálni kezdett. Mindezt a kamerák is megörökítették. 

Az amerikai mérkőzéssel szemben korábban Frenkie de Jong is kifejezte nemtetszését. Joan Laporta elnök elfogadta a véleményét, azóta szerződést is hosszabbított a holland középpályással, akire ezek szerint nem orrolt meg. A Real Madriddal és a többi klubbal vélhetően nem lesz ilyen megértő.

