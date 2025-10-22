Dühbe gurult az elnök, a Barcelona nagy amerikai tervét megfúrta a Real Madrid

Az első osztályú spanyol labdarúgó-bajnokság szervezője szerint elmarad a Barcelona és a Villarreal közötti, Miamiba tervezett mérkőzés. A La Liga kedden bejelentette, hogy az amerikai partner a spanyol kritikák miatt lemondta a rendezvényt. Nem lesz spanyol bajnoki az Egyesült Államokban.

Mégis Spanyolországban rendezik meg a Villareal–Barcelona meccset. Fotó: AFP

A Real Madrid nem tétlenkedett

Miközben az Olasz Szuperkupa küzdelmeit évek óta Szaúd-Arábiában bonyolítják le, Spanyolországban már az ötlet nagy felháborodást váltott ki. Sokak szerint felér egy szentségtöréssel, hogy más országban, sőt kontinensen rendezzenek La Liga-meccset. Konkrét időpontja és helyszíne is volt a találkozónak (december 20., Miami, Hard Rock Stadion), ám ahogy az Origó is jelezte:

a Relevent a Spanyolországban kialakult bizonytalanság miatt visszalépett az esemény megrendezésétől. Az elképzelés ellen már napok óta tiltakoztak a labdarúgók, a klubok és a szurkolók egyaránt.

Az AFE, a spanyol játékosszövetség vezetésével több csapat is demonstrált, a bajnoki forduló nyitópercében 15 másodperces szünettel fejezték ki a nemtetszésüket a döntés ellen. A lap idézi a Real Madrid csapatkapitánya, Dani Carvajal tiltakozását.

A szabályok megszegése a verseny meghamisítását jelenti. Ha ez a meccs megtörténik, az folt marad a bajnokságon

– írta a játékos a La Liga elnökének, Javier Tebasnak címzett üzenetében. A Real Madrid ellenakciójáról korábban lapunk is beszámolt.

Javier Tebas, a La Liga elnöke nem tudta Miamiba vinni a Villareal–Barcelona bajnokit. Fotó: DPA

Reagált a Barcelona

Azaz az FC Barcelona legfőbb riválisa volt az egyik legfőbb akadálya annak, hogy az Egyesült Államokban lépjen pályára a Barcelona spanyol bajnoki mérkőzésen. A katalán klub visszafogott közleményben reagált a kezdeményezés elfojtására.

– Az FC Barcelona sajnálja, hogy elszalasztották a lehetőséget a verseny imázsának növelésére egy olyan stratégiai piacon, amely nagy növekedési potenciállal és erőforrás-termeléssel rendelkezik mindenki számára. A klub hálás az amerikai szurkolói ​​feltétel nélküli támogatásáért és szeretetéért, és mélységesen sajnálja, hogy megfosztják őket attól a lehetőségtől, hogy hivatalos mérkőzést láthassanak hazájukban

– olvasható a Barcelona diplomatikus kommünikéjében.

Kiakadt az elnök

Nem fogadta ilyen higgadtan a puccsot a másik érintett spanyol klub, a Villarreal elnöke. A Marca szerint Fernando Roig Negueroles a Manchester City ellen 2-0-ra elveszített hazai BL-mérkőzés első félidejének végén kapta meg a rossz hírt, és a reakciója egyértelműen rosszallásról árulkodott.

Felállt, rosszalló mozdulatokat tett, majd láthatóan feldühödve telefonálni kezdett. Mindezt a kamerák is megörökítették.

Az amerikai mérkőzéssel szemben korábban Frenkie de Jong is kifejezte nemtetszését. Joan Laporta elnök elfogadta a véleményét, azóta szerződést is hosszabbított a holland középpályással, akire ezek szerint nem orrolt meg. A Real Madriddal és a többi klubbal vélhetően nem lesz ilyen megértő.