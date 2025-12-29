Visszafoglalás - Szabad-e erőszakkal kényszeríteni az embereket? +videó

A lelkiismereti szabadság fogalmával folytatjuk a Visszafoglalás című podcastműsorunkat, egészen pontosan onnan, ahol a múlt héten eszmetörténészeink abbahagyták, amikor a lelkiismeret, mint a kereszténység sarokköve volt a téma. Megadja Gábor és Molnár Attila Károly bibliai idézetekkel is készült, mint például azzal, hogy: Ami nem meggyőződésből fakad, az mind bűn.” Vagy éppen azzal, ami Szent Jeromostól ered, miszerint: „Kövesse mindegyik a meggyőződését.”

Ez azt jelentené, hogy mindenki azt csinál, amit akar? Hogy ezeket és más gondolatokat miként értelmezték a múltban és a jövőben, adott esetben a jelenben, minderről részletes elemzést hallhatnak, láthatnak adásunkban.

A Jelenések könyvéből is hozott Megadja Gábor egy idézetet, miszerint: „Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől származnak-e, mert sok hamis próféta ment ki a világba.” Vagyis nem biztos, hogy minden gondolat jó és Istentől való-hangzott el műsorunkban. A lelkiismereti kérdést a valláson beül is kinyitották, a katolikus és protestáns mondhatni örök ellentétet, itt került szóba a latinból eredő kényszerítsétek be őket gondolat. Maga a kifejezés Jézustól származik, amikor egy esküvőn kevesen voltak, miközben sok ember járt az utcán, akkor fogalmazott úgy, hogy „kényszerítsétek be őket". Később ez a mondat és annak értelmezése teljesen átalakult. Emlékeztettek, hogy a kérdés arról szól, hogy misére, istentiszteletre, templomba be lehet -e kényszeríteni azokat, akiket megkereszteltek?

A katolikusok szerint igen, a kálvinisták nagy része viszont úgy gondolta, hogy nem, persze a puritánok vélekedése sem maradt ki az értekezésből.

A kérdés továbbra is az maradt, hogy szabad-e az embereket kényszeríteni a megtérésre, a hitre vagy sem? A dilemmát és hátterét , valamint ezen belül a lelkiismeret szabadságát történelmi és bibliai példákon keresztül magyarázta a Visszafoglalásban a két eszmetörténész.