Fontos üzenet érkezett a NAV-tól az idei adóbevallásokról

Az első és legfontosabb teendő: ellenőrizni az adókedvezményeket! Ha valaki jogosult valamilyen kedvezményre, de azt tavaly év közben nem érvényesítette, annak mindenképp ki kell egészítenie a tervezetet ahhoz, hogy megkapja a kedvezményt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 14. 7:57
Mától megtekinthetők az szja-adóbevallások (illusztráció) Forrás: Shutterstock
A NAV az idén is több mint 5,6 millió adózónak készítette el az szja-bevallási tervezetét. A dokumentumot az eSZJA-oldalon nézhetik meg azok, akik regisztráltak az Ügyfélkapu+-ra vagy a DÁP-ra. A tervezetek számítógépen, okostelefonon és tableten is megtekinthetők, szükség esetén módosíthatók is. Aki egyetért annak adataival, néhány kattintással jóvá is tudja hagyni.

A szja-bevallásokban elsőként a családi kedvezményeket érdemes ellenőrizni. Fotó: Shutterstock

Az első és legfontosabb teendő: ellenőrizni az adókedvezményeket! Ha valaki jogosult valamilyen kedvezményre (például három-, négygyermekes anyák, családi kedvezményre, első házasok kedvezményére, személyi kedvezményre), de azt tavaly év közben nem érvényesítette, annak mindenképp ki kell egészítenie a tervezetet ahhoz, hogy megkapja a kedvezményt.

A bevallási tervezetet ki kell egészíteni azokkal a 2025-ben megszerzett jövedelmekkel, amelyekről a NAV-nak nincs tudomása, ilyen lehet például az ingatlan-bérbeadás vagy az ingó- és ingatlanértékesítés jövedelme.

Aki eddig nem regisztrált az Ügyfélkapu+-ra vagy a DÁP-ra, érdemes megtennie, hiszen a regisztráció után azonnal elérhetővé válik a NAV szja-bevallás kiajánlási szolgáltatása.  

A NAV az idén is több mint 5,6 millió adózónak készítette el az szja-bevallási tervezetét. A dokumentumot az eSZJA-oldalon nézhetik meg azok, akik regisztráltak az Ügyfélkapu+-ra vagy a DÁP-ra.

A tervezetek számítógépen, okostelefonon és tableten is megtekinthetők, szükség esetén módosíthatók is. Aki egyetért annak adataival, néhány kattintással jóvá is tudja hagyni.

Szja: kiemelten fontos változás

Az egyik legfontosabb családpolitikai intézkedés az anyák személyi jövedelemadó-mentességének kiterjesztése volt, amely 2025. október 1-jén lépett hatályba. Az új szabályok szerint a legalább három gyermeket nevelő anyák munkából származó jövedelme teljes egészében mentesül a 15 százalékos szja megfizetése alól. A jogosultság nem életkorhoz kötött: nemcsak azok az édesanyák élhetnek vele, akik jelenleg nevelik gyermekeiket, hanem azok is, akik korábban legalább 12 éven keresztül jogosultak voltak családi pótlékra három gyermek után, még akkor is, ha gyermekeik már felnőttek. Az intézkedés a gyakorlatban azonnali nettó jövedelemnövekedést eredményez:

  • a minimálbéren dolgozó anyák is közel ötvenezer forinttal többet kapnak,
    a bruttó ötszázezer forint fizetést keresők 75 ezer forintot, 
    a bruttó egymillió forintot keresők 150 ezer forintot. 
    2026. január 1-jétől a kétgyermekes, negyven év alatti anyákra is kiterjed az adómentesség, családok tízezrei kerülnek be a kedvezményezettek körébe.

A családi adókedvezmény megduplázása

2025-ben jelentős változás történt a családi adókedvezmény rendszerében is: a kormány döntése alapján megkezdődött a kedvezmény összegének megduplázása, több lépcsőben.

Az első emelés 2025. július 1-jén lépett hatályba, amikor a kedvezmény mértéke ötven százalékkal nőtt,  majd 2026. január 1-jétől válik teljessé a duplázás. 
A végleges rendszerben

  • az egy gyermeket nevelő családok havi húszezer forinttal, 
  • a kétgyermekesek gyermekenként negyvenezer forinttal, vagyis összesen nyolcvanezer forinttal, 
  • míg a három vagy több gyermeket nevelők gyermekenként 66 ezer forinttal csökkenthetik adó- és járulékterheiket.

