A német állami műsorszolgáltató hazudik a fukusimai halálesetekről

A 2011-es japán földrengés és cunami 15. évfordulóján a német közszolgálati műsorszolgáltatók félrevezető módon számoltak be a katasztrófa áldozatairól. Egyes médiumok a cunami csaknem húszezer halálos áldozatát a fukusimai nukleáris balesethez kötötték, noha a japán hatóságok szerint az atomerőmű-katasztrófa közvetlenül mindössze egyetlen halálesettel hozható összefüggésbe – számolt be róla a Brussels Signal.

A fukusimai baleset után Angela Merkel felgyorsította Németország atomenergia-kivezetési programját Fotó: AFP

2026. március 11-én a Bayerischer Rundfunk – a német állami műsorszolgáltató, az ARD egyik leányvállalata – azt írta hírrovatában: Japán a fukusimai nukleáris katasztrófa áldozataira emlékezik, és országszerte virágokat, koszorúkat helyeznek el a mintegy húszezer halott emlékére. A megfogalmazás azonban azt a benyomást kelthette, mintha ezek az emberek a nukleáris baleset következtében vesztették volna életüket.

A kijelentés komoly felháborodást váltott ki atomszakértők körében.

Anna Veronika Wendland német szakértő szerint a közszolgálati média ezzel „félelmet kelt és dezinformációt” terjeszt.