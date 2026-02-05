A német atomerőművek leállítása „történelmi hiba” – állítja az IEA vezetője

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) igazgatója, Fatih Birol a Welt című német lapnak adott interjúban bírálta Németország energiapolitikáját. Mint fogalmazott, Németországtól történelmi tapasztalatai miatt racionálisabb döntéseket várt volna, az atomenergia kérdésében is – szavait a Brussels Signal idézte.
Németország Kant és Leibniz országa, az ész országa. Ezért vártam volna el, hogy különösen racionális legyen az energiapolitika terén – mondta az IEA vezetője. Birol szerint Németország két súlyos stratégiai hibát követett el.
- Az egyik az volt, hogy túlzott mértékben egyetlen beszállítótól, Oroszországtól tette függővé az energiaellátását.
- A másik az atomenergiától való elhatárolódás. Véleménye szerint mindkét döntés aláásta az ország versenyképességét és az ellátás biztonságát.
Németország 2011-ben döntött az atomerőművek fokozatos leállításáról. A határozat Angela Merkel kormányzása idején született meg, és eredetileg azt irányozta elő, hogy 2022 végéig valamennyi nukleáris blokk leálljon. Az ukrajnai háborút követő energiaár-robbanás miatt a határidőt ugyan átmenetileg kitolták, de végül 2023 áprilisában az utolsó három német atomerőmű is leállt.
