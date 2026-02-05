A német atomerőművek leállítása „történelmi hiba” – állítja az IEA vezetője

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) igazgatója, Fatih Birol a Welt című német lapnak adott interjúban bírálta Németország energiapolitikáját. Mint fogalmazott, Németországtól történelmi tapasztalatai miatt racionálisabb döntéseket várt volna, az atomenergia kérdésében is – szavait a Brussels Signal idézte.

Mint fogalmazott, Németországtól racionálisabb döntéseket várt volna, az atomenergia kérdésében is Fotó: AFP

Németország Kant és Leibniz országa, az ész országa. Ezért vártam volna el, hogy különösen racionális legyen az energiapolitika terén – mondta az IEA vezetője. Birol szerint Németország két súlyos stratégiai hibát követett el.

Az egyik az volt, hogy túlzott mértékben egyetlen beszállítótól, Oroszországtól tette függővé az energiaellátását.

A másik az atomenergiától való elhatárolódás. Véleménye szerint mindkét döntés aláásta az ország versenyképességét és az ellátás biztonságát.