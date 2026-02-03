Németország az atomstop árát fizeti, hazánk napelemes bajnok

Jócskán kivették a részüket az európai áramtermelésből az atomerőművek tavaly, a 652 TWh villamos energia 6,3 százalékkal haladta meg a 2022-ben elért 613 TWh-s értéket. A közelmúltban publikált European Electricity Review 2026 elemzés szerint, amelyet az Ember energetikai think tank készített, az Európai Unióban tavaly a mindenféle típusú erőművek összességében 2792 TWh villamos energiát termeltek. A nukleáris termelés részarányában döntő szerepe volt annak, hogy az atomerőművek a növekvő áramigények, a szén- és a gázerőművek magasabb termelési költségei, valamint a nap- és szélerőművi kapacitások időszakos kiesése miatt a lehető legmagasabb teljesítményszinten üzemeltek – értelmezte az adatokat lapunk érdeklődésére Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő.

Nagyon hiányoznak a németországi atomerőművek

– A tavalyi 652 TWh-s atomerőművi termelés még magasabb is lehetett volna, ha nem kellett volna egyre gyakrabban visszafogni a teljesítményüket a zöldáram kötelező átvétele miatt. A paksi atomerőmű esetében is ez történt, ám ez a fajta visszaszabályozás műszaki, gazdasági és klímavédelmi szempontból egyaránt rendkívül hátrányos, ezért mihamarabb meg kell találni azokat a jogi, illetve műszaki megoldásokat, amelyekkel az ilyen típusú visszaterhelések megelőzhetők

– jelentette ki Hárfás Zsolt. Emlékeztetett arra is, hogy az Európai Unió nukleáris alapú áramtermelése éves szinten mintegy 150 TWh-val lehetne magasabb, ha Németország nem állította volna le az atomerőműveit. A döntés nemcsak ellátásbiztonsági és gazdasági, hanem klímavédelmi szempontból is súlyos következményekkel jár.

Az adatok alapján világos, hogy az unióban jelenleg a legtöbb klímabarát villamos energiát továbbra is az atomerőművek állítják elő. A 652 TWh-s atomerőművi termelés 23,4 százalékos részarányt jelent az uniós energiamixben.

– Ez azt jelzi, hogy Európában az atomenergia a legjelentősebb olyan áramtermelési mód, amely egyszerre képes ellátásbiztonságot, versenyképes árakat és alacsony szén-dioxid-kibocsátást biztosítani. Az atomenergia használatával a tagállamok 2025-ben mintegy 650 millió tonna szén-dioxid-kibocsátást előztek meg – hangsúlyozta a szakértő.