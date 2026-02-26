dartsStephen BuntingLuke HumphriesLuke LittlerJosh Rockdarts Premier LeagueGerwyn Price

Littlerék megint lebőgtek, de ezt is feledtette a hazai kedvenc kilencnyilasa + videó

Luke Littler és Luke Humphries ismét korán kiesett, de volt kilencnyilas és más meglepetés is. Csütörtökön Belfastban folytatódott a darts Premier League 2026-os kiírása, melynek immár a negyedik fordulóját rendezték meg.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 23:48
Stephen Bunting nyerte a belfasti Premier League-fordulót Forrás: PDC/X
Már a negyedik állomást rendezték meg a darts Premier League-ben, s bizony az első három fordulóban bőven akadt meglepetés: Luke Littler és Luke Humphries egyaránt kieső helyen állt, miközben a Glasgow-ban diadalmaskodó Jonny Clayton vezetett a Newcastle-ben győztes, Antwerpenben döntőt játszó, ám a legutóbbi tornát betegség miatt kihagyó Michael van Gerwen előtt.

Josh Rock kilencnyilast dobott a darts Premier League negyedik állomásán
Josh Rock kilencnyilast dobott a darts Premier League negyedik állomásán Fotó: PDC/X

Kilencnyilas a negyeddöntőben

A belfasti viadalt éppen Clayton és Littler összecsapása nyitotta meg: az előző héten a walesi óriási pofont adott a kétszeres világbajnoknak az elődöntőben, és bár azóta Littler megnyerte a PDC European Tour-sorozat első, krakkói állomását, a Premier League-ben a gyenge sorozata folytatódott. Clayton gyorsan elszaladt 3-0-ra, és Littler ugyan felzárkózott 3-2-re, ezután már csak egy leget tudott nyerni. A világelső így négy versenyen mindössze egyetlen mérkőzést tudott nyerni, és továbbra is kiesést jelentő helyen áll.

A másik Luke, Humphries sokkal szorosabb mérkőzést játszott Stephen Buntinggal, de ő sem tudott javítani az eddigi teljesítményén: mindketten kimagasló, 106 feletti körátlaggal zártak, így a kiszállózás döntött, amiben a 75 százalékos számot produkáló idősebb angol bizonyult jobbnak. A címvédő Humphries esetében nem először fordult elő a Premier League 2026-os kiírásában, hogy a kiszállókon ment el a meccse, pedig korábban rendkívül stabilan teljesített ezen a téren.

A másik ágon az előző fordulót egészségügyi problémák miatt kihagyó Michael van Gerwen mérkőzött meg Gerwyn Price-szal, aki hiába sodródott a kiesés szélére, az utolsó három leget megnyerte – kettőt hátsó pályáról –, s így ő jutott be az elődöntőbe.

Meglepő módon a legegyoldalúbb negyeddöntő hozta az este legemlékezetesebb pillanatát, a hazai közönség előtt versenyző Josh Rock 6-2-re kikapott Gian van Veentől, de a meccs végén egy kilencnyilas leggel elvitte a show-t.

Új győztest avattak

Az elődöntőben Clayton leget sem tudott nyerni a pazarul dobó Bunting ellen, míg Van Veen és Price a végletekig elvitték a döntést – végül az újonc holland nyert 6-5-re, és így negyedik PL-tornáján harmadszor játszhatott döntőt. Győzni azonban ezúttal sem tudott, pedig Bunting nem úgy dobált, mint a korábbi meccseken, de a holland sem találta a formáját, különösen a kiszállóknál hibázott sokat.

Bunting személyében a negyedik tornán a negyedik új győztese lett a 2026-os PL-idénynek – ez annak fényében különösen nagy bravúr, hogy a belfasti viadalig egyetlen összecsapást sem tudott megnyerni.

A Premier League március 5-én, Cardiffban folytatódik: Van Gerwen Humphriesszal, Van Veen Claytonnal, Price Buntinggal, míg Littler Rockkal küzd meg a negyeddöntőben.

Darts Premier League, 4. állomás, Belfast

Negyeddöntő

  • Luke Littler (angol, 95,53)–Jonny Clayton (walesi, 96,16) 3-6
  • Stephen Bunting (angol, 106,63)–Luke Humphries (angol, 106,29) 6-4
  • Michael van Gerwen (holland, 94,06)–Gerwyn Price (walesi, 100,88) 5-6
  • Gian van Veen (holland, 96,08)–Josh Rock (északír, 91,05) 6-2

Elődöntő

  • Clayton (90,04)–Bunting (106,09) 0-6
  • Price (102,13)–Van Veen (105,22) 5-6

Döntő

  • Bunting (97,15)–Van Veen (95,76) 6-2

További statisztikai érdekességek ide kattintva elérhetőek!

 

 

