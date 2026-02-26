Littlerék megint lebőgtek, de ezt is feledtette a hazai kedvenc kilencnyilasa + videó

Már a negyedik állomást rendezték meg a darts Premier League-ben, s bizony az első három fordulóban bőven akadt meglepetés: Luke Littler és Luke Humphries egyaránt kieső helyen állt, miközben a Glasgow-ban diadalmaskodó Jonny Clayton vezetett a Newcastle-ben győztes, Antwerpenben döntőt játszó, ám a legutóbbi tornát betegség miatt kihagyó Michael van Gerwen előtt.

Josh Rock kilencnyilast dobott a darts Premier League negyedik állomásán Fotó: PDC/X

Kilencnyilas a negyeddöntőben

A belfasti viadalt éppen Clayton és Littler összecsapása nyitotta meg: az előző héten a walesi óriási pofont adott a kétszeres világbajnoknak az elődöntőben, és bár azóta Littler megnyerte a PDC European Tour-sorozat első, krakkói állomását, a Premier League-ben a gyenge sorozata folytatódott. Clayton gyorsan elszaladt 3-0-ra, és Littler ugyan felzárkózott 3-2-re, ezután már csak egy leget tudott nyerni. A világelső így négy versenyen mindössze egyetlen mérkőzést tudott nyerni, és továbbra is kiesést jelentő helyen áll.

A másik Luke, Humphries sokkal szorosabb mérkőzést játszott Stephen Buntinggal, de ő sem tudott javítani az eddigi teljesítményén: mindketten kimagasló, 106 feletti körátlaggal zártak, így a kiszállózás döntött, amiben a 75 százalékos számot produkáló idősebb angol bizonyult jobbnak. A címvédő Humphries esetében nem először fordult elő a Premier League 2026-os kiírásában, hogy a kiszállókon ment el a meccse, pedig korábban rendkívül stabilan teljesített ezen a téren.

A másik ágon az előző fordulót egészségügyi problémák miatt kihagyó Michael van Gerwen mérkőzött meg Gerwyn Price-szal, aki hiába sodródott a kiesés szélére, az utolsó három leget megnyerte – kettőt hátsó pályáról –, s így ő jutott be az elődöntőbe.

Meglepő módon a legegyoldalúbb negyeddöntő hozta az este legemlékezetesebb pillanatát, a hazai közönség előtt versenyző Josh Rock 6-2-re kikapott Gian van Veentől, de a meccs végén egy kilencnyilas leggel elvitte a show-t.

Új győztest avattak

Az elődöntőben Clayton leget sem tudott nyerni a pazarul dobó Bunting ellen, míg Van Veen és Price a végletekig elvitték a döntést – végül az újonc holland nyert 6-5-re, és így negyedik PL-tornáján harmadszor játszhatott döntőt. Győzni azonban ezúttal sem tudott, pedig Bunting nem úgy dobált, mint a korábbi meccseken, de a holland sem találta a formáját, különösen a kiszállóknál hibázott sokat.