A Losontzi István EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium udvarán szállt le egy mentőhelikopter február 23-án reggel Cegléden– értesült a Szoljon. Egy szemtanú azt mondta a portálnak, hogy nem az iskolában történt esethez riasztották a mentőket.
Az iskolaudvaron landolt a mentőhelikopter Cegléden, ezúttal nem sikerült életet menteni
Megszólalt az ügyben az Országos Mentőszolgálat is.
Később megszólalt az ügyben az Országos Mentőszolgálat is. Azt közölték, hogy a helyszínen egy idős nő az újraélesztési kísérletek ellenére is életét vesztette. A portál azt írja, a mentőhelikopter feltehetően azért ott szállt le, mert ez volt a riasztás helyszínéhez legközelebb eső terület, ahol biztonságosan landolhatott a gép.
Az eset részleteit a Szoljon cikkében olvashatja.
A téma legfrissebb hírei
Címoldalról ajánljuk
