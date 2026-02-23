Rendkívüli

Szlovákia leállítja az Ukrajnának nyújtott sürgősségi áramellátást + videó

Az iskolaudvaron landolt a mentőhelikopter Cegléden, ezúttal nem sikerült életet menteni

Megszólalt az ügyben az Országos Mentőszolgálat is.

A Losontzi István EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium udvarán szállt le egy mentőhelikopter február 23-án reggel Cegléden– értesült a Szoljon. Egy szemtanú azt mondta a portálnak, hogy nem az iskolában történt esethez riasztották a mentőket. 

Később megszólalt az ügyben az Országos Mentőszolgálat is. Azt közölték, hogy a helyszínen egy idős nő az újraélesztési kísérletek ellenére is életét vesztette. A portál azt írja, a mentőhelikopter feltehetően azért ott szállt le, mert ez volt a riasztás helyszínéhez legközelebb eső terület, ahol biztonságosan landolhatott a gép. 

Az eset részleteit a Szoljon cikkében olvashatja. 

 

