Az iskolaudvaron landolt a mentőhelikopter Cegléden, ezúttal nem sikerült életet menteni

Később megszólalt az ügyben az Országos Mentőszolgálat is. Azt közölték, hogy a helyszínen egy idős nő az újraélesztési kísérletek ellenére is életét vesztette. A portál azt írja, a mentőhelikopter feltehetően azért ott szállt le, mert ez volt a riasztás helyszínéhez legközelebb eső terület, ahol biztonságosan landolhatott a gép.