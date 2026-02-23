Itt a tavasz, de hat vármegye nem nyugodhat: kiadták a figyelmeztetéseket a meteorológusok

Hétfőn északnyugat felől szakadozik, csökken, majd estétől ismét megnövekszik a felhőzet – írta a heti előrejelzésében a HungaroMet. Nagyobb területen több, keleten néhány órás napsütés valószínű, de az ország északkeleti felén több helyen várható eső, zápor. Ki is adták a citromsárga figyelmeztetéseket zivatar miatt hat vármegyére.

Fotó: met.hu