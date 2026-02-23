Hétfőn északnyugat felől szakadozik, csökken, majd estétől ismét megnövekszik a felhőzet – írta a heti előrejelzésében a HungaroMet. Nagyobb területen több, keleten néhány órás napsütés valószínű, de az ország északkeleti felén több helyen várható eső, zápor. Ki is adták a citromsárga figyelmeztetéseket zivatar miatt hat vármegyére.
Itt a tavasz, de hat vármegye nem nyugodhat: kiadták a figyelmeztetéseket a meteorológusok
Ma hat, holnap négy helyen figyelmeztet veszélyre a HungaroMet. Térképen a részletek.
A hétfő további részében eleinte csökken, a nap második felétől újra növekszik a csapadékhajlam: északnyugat felől elszórtan valószínű zápor, északon akár zivatar is kialakulhat. A nyugati, északnyugati szél megélénkül, megerősödik, záporos csapadékgócok környezetében viharos széllökés sem kizárt.
A maximum-hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul.
Kedden napközben már nagyobb területen szakadozik, gomolyosodik a felhőtakaró, estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Szórványosan valószínű főleg záporos csapadék, elsősorban a hegyekben havas eső zápor, hózápor, északkeleten, keleten esetleg az ég is megdörrenhet. Olyannyira, hogy keddre négy megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést zivatar miatt.
És ezzel még nincs vége. A többnyire északnyugati, nyugati irányú szelet nagy területen kísérhetik élénk, olykor erős széllökések. A minimum általában 2 és 7 fok között alakul, az északkeleti határvidéken fagypont körüli értékek is lehetnek.
A csúcsérték 7 és 14 fok között valószínű.
