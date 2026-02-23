Megtalálták Egressy Mátyás holttestét a Dunában

Bár név szerint nem említik, több mint valószínű, hogy a rendőrség Egressy Mátyásra utal, ugyanis ő az a 18 éves sportoló, aki január 17-én tűnt el, miután az egyik belvárosi szórakozóhelyen bulizott a barátaival. Azóta több nyugtalanító hír is érkezett róla, szinte az egész ország megmozdult, hogy segítsen a fiút megtalálni.

