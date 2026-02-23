Holttestet találtak február 21-én délután a Duna budapesti, XI. kerületi szakaszán, a Rákóczi hídtól mintegy három kilométerrel délre – írja a rendőrségi portál.
Megtalálták Egressy Mátyás holttestét a Dunában
A Rákóczi hídtól három kilométerrel délre.
Két nappal később, hétfőre bizonyosodott be minden kétséget kizáróan, hogy a január 17-e óta eltűntként keresett 18 éves fiút találták meg. Hozzáfűzik, bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel, a Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében, szakértők bevonásával folytatja a körülmények vizsgálatát.
Bár név szerint nem említik, több mint valószínű, hogy a rendőrség Egressy Mátyásra utal, ugyanis ő az a 18 éves sportoló, aki január 17-én tűnt el, miután az egyik belvárosi szórakozóhelyen bulizott a barátaival. Azóta több nyugtalanító hír is érkezett róla, szinte az egész ország megmozdult, hogy segítsen a fiút megtalálni.
