Megszólalt a férfi, aki ellopta Egressy Mátyás telefonját: „Nagy trauma ért”

Ítélet is született az ügyben.

Forrás: Blikk2026. 02. 16. 15:29
Csak a rendőrségen, a kihallgatásomkor értesültem arról, hogy kié a telefon, addig nem is hallottam róla. Nagyon sajnálom, ami vele történt – mondta a Blikk kérdésére a férfi, aki ellopta Egressy Mátyás telefonját. 

G. Richárd részletesen elmondta, mi történt január 17-én hajnalban. 

Emlékszem, hogy hajnalban felszálltam a buszra Kelenföldön. Egy embert láttam, hátrasétáltam, közben az egyik ülésen láttam egy iPhone-t

– fogalmazott. Aztán előrenyúlt és elvette a telefont, egyből kikapcsolta és a táskájába tette. Végül a Blaha Lujza téren szállt le, és, mivel ebből él, el akarta adni a telefont. Még aznap meg is szabadult tőle, egy ismerősének adta, akivel a villamoson találkozott. Állítása szerint nem kapott pénzt a készülékért G. Rihárd.  

Szánom-bánom, hogy elloptam, de én már csak szabadulni akartam tőle

 – olvasható a rendőrségi vallomásában, amit a bíróságon is felolvastak. A portálnak azt mondta egy sóhaj kíséretében: „Nagy trauma ért, egy ember meghalt miattam. Ha egyből felhívom a segélyhívót és értesítem a szüleit, barátait, akkor tudtak volna intézkedni és életben maradhatott volna.” 

Végül nem jogerősen egy év fogházra ítélte a férfit a Budai Központi Kerületi Bíróság, aminek a végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztették. Emellett 108 ezer forintos bűnügyi költség megfizetésére is kötelezték.

Egressy Mátyás 18 éves sportoló január 17-én tűnt el, miután az egyik belvárosi szórakozóhelyen bulizott a barátaival. Azóta több nyugtalanító hír is érkezett róla, szinte az egész ország megmozdult, hogy segítsen a fiút megtalálni. A rendőrség eltűntként körözi a fiatalembert. 

 

