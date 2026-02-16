Megszólalt a férfi, aki ellopta Egressy Mátyás telefonját: „Nagy trauma ért”

Szánom-bánom, hogy elloptam, de én már csak szabadulni akartam tőle

– olvasható a rendőrségi vallomásában, amit a bíróságon is felolvastak. A portálnak azt mondta egy sóhaj kíséretében: „Nagy trauma ért, egy ember meghalt miattam. Ha egyből felhívom a segélyhívót és értesítem a szüleit, barátait, akkor tudtak volna intézkedni és életben maradhatott volna.”

Végül nem jogerősen egy év fogházra ítélte a férfit a Budai Központi Kerületi Bíróság, aminek a végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztették. Emellett 108 ezer forintos bűnügyi költség megfizetésére is kötelezték.