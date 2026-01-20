Fordulat Egressy Mátyás ügyében, már a jeges Dunában keresik az eltűnt fiatalt

Időközben megszólalt egy 16 éves tinédzser is, aki szombat hajnalban az Örs vezér terén többször is találkozott Mátyással, aki nagyon kereste a telefonját. A Lánchídon találtak egy kulcscsomót is, amely a fiatalé lehetett, ezt sajtóhírek szerint az édesapja már azonosította is.

A hatóságok addig, amíg nem kerül elő a holttest, eltűnt személyként tartják nyilván Mátyást.