Fordulat Egressy Mátyás ügyében, már a jeges Dunában keresik az eltűnt fiatalt

Megszólalt a rendőrség.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 12:40
illusztráció Fotó: Török Gergely Forrás: MW
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitányság eltűnés miatt rendelte el a körözését annak a 18 éves fiúnak, aki 2026. január 17-én 2 óra után egy belvárosi szórakozóhelyről indult el, de azóta sem ért haza. A kutatás kiterjed a Dunára, amit a jelenleg újra erősödő jégzajlás nehezít – közölte a rendőrség. 

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy a múlt hét pénteken az Ötkertbe ment szórakozni a 18 éves Egressy Mátyás, ahonnan egyedül indult el, és nem tért haza. Azóta már a szórakozóhely is kiadott egy közleményt az ügyről, és végignézték a kamerafelvételeket is. A Vörösmarty Mihály Gimnázium – ide járt a fiatal teniszező – homlokzatára kitették a fekete zászlót, a tanári szoba melletti asztalon mécsesek égnek a diák portréja előtt. 

Időközben megszólalt egy 16 éves tinédzser is, aki szombat hajnalban az Örs vezér terén többször is találkozott Mátyással, aki nagyon kereste a telefonját. A Lánchídon találtak egy kulcscsomót is, amely a fiatalé lehetett, ezt sajtóhírek szerint az édesapja már azonosította is. 

 A hatóságok addig, amíg nem kerül elő a holttest, eltűnt személyként tartják nyilván Mátyást.

 

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

