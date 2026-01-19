Egressy Mátyás lakáskulcsát találhatták meg a Lánchídon

A portál információi szerint egyre több jel mutat arra, hogy Mátyás zuhant bele a folyóba. Úgy fogalmaznak, hogy megbízható helyről tudják, hogy igazak lehetnek a feltételezések, hogy a Dunába esett a 18 éves fiú. Azzal folytatják, kamerafelvételek bizonyítják, hogy a fiatalember felsétált vasárnap reggel a Lánchídra, azonban egy felvétel sincs arról, hogy lement volna onnan. Az Indexre hivatkozva azt írják, hogy a rendőrség birtokába jutott egy olyan felvétel is, amit egy dunai hajó kamerája rögzített, és amelyen az látható, hogy vasárnap reggel, 6 óra 37 perckor a Lánchídról a Dunába esik egy ember.

Ezt erősíti az is, hogy egy kulcscsomót találtak a híd azon pontján, ahonnan valaki a folyóba zuhant. A lap úgy tudja, hogy a fiú édesapja azóta azonosította a kulcscsomót.