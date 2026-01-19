A rendőrség hivatalosan továbbra is keresi a hétvégén eltűnt 18 éves Egressy Mátyást. A Blikk úgy tudja, hogy időközben a Lánchídon találtak egy kulcscsomót, ami a fiúhoz köthető.
Egressy Mátyás lakáskulcsát találhatták meg a Lánchídon
A rendőrség hivatalosan továbbra is keresi a 18 éves fiút.
A portál információi szerint egyre több jel mutat arra, hogy Mátyás zuhant bele a folyóba. Úgy fogalmaznak, hogy megbízható helyről tudják, hogy igazak lehetnek a feltételezések, hogy a Dunába esett a 18 éves fiú. Azzal folytatják, kamerafelvételek bizonyítják, hogy a fiatalember felsétált vasárnap reggel a Lánchídra, azonban egy felvétel sincs arról, hogy lement volna onnan. Az Indexre hivatkozva azt írják, hogy a rendőrség birtokába jutott egy olyan felvétel is, amit egy dunai hajó kamerája rögzített, és amelyen az látható, hogy vasárnap reggel, 6 óra 37 perckor a Lánchídról a Dunába esik egy ember.
Ezt erősíti az is, hogy egy kulcscsomót találtak a híd azon pontján, ahonnan valaki a folyóba zuhant. A lap úgy tudja, hogy a fiú édesapja azóta azonosította a kulcscsomót.
A portál elérte Egressy Mátyás nagynénjét, aki a sírva kérte őket, hogy hagyják most békén a családot, várjanak a rendőrség tájékoztatására. A rendőrség még mindig eltűnt személyként körözi Egressy Mátyást, miközben a teniszklub, ahol a diák sportolt, hétfő reggel azt írta a közösségi oldalán:
A rendőrségi eljárás jelenleg is folyamatban van, új, hivatalosan megosztható információ jelenleg nem áll rendelkezésünkre.
A további intézkedéseket a hatóságok végzik – jelezték.
A fiatalember családja továbbá arra kér mindenkit, hogy tartózkodjon a találgatásoktól és nem megerősített információk terjesztésétől, és tartsa tiszteletben az érintettek magánéletét.
