Nem elég, hogy körözték a rendőrök a Citroen sofőrjét, az ütött-kopott plüssnyúl az összes titkot felfedte

Győrben az 1-es számú főút és a Bakonyi út felhajtójánál közös szolgálatellátásuk során állítottak meg a győri és kapuvári egyenruhások január 14-én 17 óra körül egy Citroen gyártmányú személygépkocsit. Az ellenőrzés közben a sofőrről kiderült, hogy körözés alatt áll, illetve gyanították a rendőrök, hogy az utasok drogot fogyasztottak – részletezi a rendőrségi portál.
A rendőrök előbb a két nő és a két férfi ruházatát, majd az autót vizsgálták át. A vezetőülés alatt cigarettásdobozba bezacskózott barnás színű, kristályos állagú kábítószergyanús anyagot találtak. Felfigyeltek továbbá egy plüssnyúlra is, amelynek anyaga szakadt volt és egy nejlondarab lógott ki belőle. A rendőrök tüzetesebben is szemügyre vették a játékot és kiderült, hogy a nejlontasak kábítószergyanús anyagot rejt.
A rendőrök összesen 27 gramm fehér, valamint 14,9 gramm barnás színű kristályos kábítószergyanús anyagot foglaltak le, majd a járművet vezető 47 éves nőt, illetve három utasát a helyi rendőrkapitányságra előállították. Az elvégzett drogteszt a győri nő esetében amfetaminra és metamfetaminra, az utasok közül egy 61 éves abdai férfinél metamfetaminra, és egy 20 éves, győri fiatalember esetében amfetaminra, metamfetaminra és THC-ra pozitív eredményt mutatott.
A nyomozók a három személyt kábítószer birtoklása vétség elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki.
