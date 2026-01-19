rendőrgyőrbencitroen

Nem elég, hogy körözték a rendőrök a Citroen sofőrjét, az ütött-kopott plüssnyúl az összes titkot felfedte

Fotókon a hajmeresztő részletek.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 01. 19. 14:37
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Győrben az 1-es számú főút és a Bakonyi út felhajtójánál közös szolgálatellátásuk során állítottak meg a győri és kapuvári egyenruhások január 14-én 17 óra körül egy Citroen gyártmányú személygépkocsit. Az ellenőrzés közben a sofőrről kiderült, hogy körözés alatt áll, illetve gyanították a rendőrök, hogy az utasok drogot fogyasztottak – részletezi a rendőrségi portál.

A rendőrök előbb a két nő és a két férfi ruházatát, majd az autót vizsgálták át. A vezetőülés alatt cigarettásdobozba bezacskózott barnás színű, kristályos állagú kábítószergyanús anyagot találtak. Felfigyeltek továbbá egy plüssnyúlra is, amelynek anyaga szakadt volt és egy nejlondarab lógott ki belőle. A rendőrök tüzetesebben is szemügyre vették a játékot és kiderült, hogy a nejlontasak kábítószergyanús anyagot rejt.

Fotó: Police

A rendőrök összesen 27 gramm fehér, valamint 14,9 gramm barnás színű kristályos kábítószergyanús anyagot foglaltak le, majd a járművet vezető 47 éves nőt, illetve három utasát a helyi rendőrkapitányságra előállították. Az elvégzett drogteszt a győri nő esetében amfetaminra és metamfetaminra, az utasok közül egy 61 éves abdai férfinél metamfetaminra, és egy 20 éves, győri fiatalember esetében amfetaminra, metamfetaminra és THC-ra pozitív eredményt mutatott.

A nyomozók a három személyt kábítószer birtoklása vétség elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Forrás: Police

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekusa

A tisztánlátás végett!

Bayer Zsolt avatarja

Ezt is érdemes elolvasni!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu