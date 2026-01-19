Nem elég, hogy körözték a rendőrök a Citroen sofőrjét, az ütött-kopott plüssnyúl az összes titkot felfedte

A rendőrök előbb a két nő és a két férfi ruházatát, majd az autót vizsgálták át. A vezetőülés alatt cigarettásdobozba bezacskózott barnás színű, kristályos állagú kábítószergyanús anyagot találtak. Felfigyeltek továbbá egy plüssnyúlra is, amelynek anyaga szakadt volt és egy nejlondarab lógott ki belőle. A rendőrök tüzetesebben is szemügyre vették a játékot és kiderült, hogy a nejlontasak kábítószergyanús anyagot rejt.

Fotó: Police