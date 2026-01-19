Rendkívüli

Orbán Viktor: Brüsszel Ukrajnának adná a magyarok pénzét + videó

Néhol ködben úszik az ország, máshol az extrém hideg miatt lehet bosszankodni

2026. 01. 19. 12:18
illusztráció Fotó: Komka Péter Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Terjeszkedik a rétegfelhőzet, amely az éjszakai kompozit műholdképen szépen látszik – írja a közösségi oldalán a HungaroMet. Emellett az is jól látható, hogy hogyan terjeszkedett a rétegfelhőzet, és miképpen vette be az országot a köd az éjjeli és hajnali órákban.

Hozzáfűzik, ezek alapján nem meglepő, hogy a borult, ködös részeken kevésbé hűlt le a levegő, de e területeken is nagyrészt mínusz kilenc és mínusz négy fok közötti értékeket mértek, míg a derült tájakon mínusz tíz fok alá süllyedt a hőmérséklet. Az északkeleti derült körzetekben mínusz 15 fok alatti minimumok is előfordultak. 

Forrás: HungaroMet.hu

Hétfőre egyébként extrém hideg miatt van érvényben elsőfokú figyelmeztetés Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékre. 

