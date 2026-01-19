Terjeszkedik a rétegfelhőzet, amely az éjszakai kompozit műholdképen szépen látszik – írja a közösségi oldalán a HungaroMet. Emellett az is jól látható, hogy hogyan terjeszkedett a rétegfelhőzet, és miképpen vette be az országot a köd az éjjeli és hajnali órákban.
Néhol ködben úszik az ország, máshol az extrém hideg miatt lehet bosszankodni
Térképen a lényeg, animáción a köd.
Hozzáfűzik, ezek alapján nem meglepő, hogy a borult, ködös részeken kevésbé hűlt le a levegő, de e területeken is nagyrészt mínusz kilenc és mínusz négy fok közötti értékeket mértek, míg a derült tájakon mínusz tíz fok alá süllyedt a hőmérséklet. Az északkeleti derült körzetekben mínusz 15 fok alatti minimumok is előfordultak.
Hétfőre egyébként extrém hideg miatt van érvényben elsőfokú figyelmeztetés Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékre.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A Bajnai-világ akarja a hatalmat megkaparintani Magyar Péter segítségével + videó
A globalista elit, a balliberális világ, az MSZP és az SZDSZ egykori holdudvara akar visszatérni a politikába – mutatott rá Deák Dániel.
Késsel esett neki a férfinak szarvasi kéjnő, mert nem akart fizetni az aktusért
Szigorúbb büntetést szeretnének kiszabni.
Két lány alatt beszakadt a jég az Ipolyon
Helyzetjelentést adott az operatív törzs.
Orbán Viktor: Brüsszel Ukrajnának adná a magyarok pénzét + videó
A Fidesz–KDNP megnyeri a 2026-os választást – mondta a miniszterelnök az önkormányzati fórumon.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A Bajnai-világ akarja a hatalmat megkaparintani Magyar Péter segítségével + videó
A globalista elit, a balliberális világ, az MSZP és az SZDSZ egykori holdudvara akar visszatérni a politikába – mutatott rá Deák Dániel.
Késsel esett neki a férfinak szarvasi kéjnő, mert nem akart fizetni az aktusért
Szigorúbb büntetést szeretnének kiszabni.
Két lány alatt beszakadt a jég az Ipolyon
Helyzetjelentést adott az operatív törzs.
Orbán Viktor: Brüsszel Ukrajnának adná a magyarok pénzét + videó
A Fidesz–KDNP megnyeri a 2026-os választást – mondta a miniszterelnök az önkormányzati fórumon.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!