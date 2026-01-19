Néhol ködben úszik az ország, máshol az extrém hideg miatt lehet bosszankodni

Terjeszkedik a rétegfelhőzet, amely az éjszakai kompozit műholdképen szépen látszik – írja a közösségi oldalán a HungaroMet. Emellett az is jól látható, hogy hogyan terjeszkedett a rétegfelhőzet, és miképpen vette be az országot a köd az éjjeli és hajnali órákban.