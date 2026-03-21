Tüzes kalandok: Gianni és Miki kézműves chiliszószokat kóstolt

Újabb állomásához érkezett a népszerű gasztrokaland: a kenyér, a sajt és a kolbász után ezúttal a tüzes ízek világa került reflektorfénybe. Gianni és Miki a kézműves chiliszószokat vizsgálta meg, hogy kiderítsék, melyik üveg rejti a legkarakteresebb ízélményt.

Bogos Zsuzsanna
2026. 03. 21. 17:11
Forrás: Mindmegette
A műsor eddigi epizódjaihoz hasonlóan most is a megszokott recept működik: vakteszt, őszinte reakciók és némi humor. A Mindmegette.hu-n, a Magyar Nemzet weboldalán és a Hír TV-n látható gasztroműsor korábbi epizódjaiban Gianni és Miki már több ízletes területet is felfedezett, ezúttal pedig a csípős ízek kerülnek középpontba. 

Gianni és Miki a Sárréti ChiliFarmon (Fotó: Mindmegette)

Enyhétől a brutálisig

A chiliszószok világa jóval összetettebb annál, mint hogy csíp vagy nem csíp. A kóstolt termékek között volt gyümölcsös, füstös, mézes vagy éppen kifejezetten erős változat is. A kézműves készítők ráadásul gyakran különleges alapanyagokkal – például füstölt paprikával, fokhagymával, gyümölcsökkel vagy akár mézzel – teszik még izgalmasabbá a szószokat, így minden üveg egy-egy saját karaktert képvisel. A különbségeket mégis elsősorban a paprikafajták adják: a jalapeñótól egészen a hírhedten erős Carolina Reaperig széles a skála. Ezek ízükben és csípősségükben is eltérőek. Utóbbi mértékét a kapszaicin határozza meg, amit a Scoville-skálán mérnek. Itt már néhány ezer és több millió egység között mozoghatnak az értékek –foglalja össze a tudnivalókat a Mindmegette.hu

Gianni és Miki az erős ízek nyomában

A páros ezúttal Hajdú-Biharba, egy kézműves chili farmra látogatott, ahol nemcsak a kész termékeket tesztelték, hanem a termesztés és feldolgozás folyamatába is betekintést nyertek. A vakteszt mellett tehát itt is megjelenik a sorozat egyik erőssége: a háttértörténetek és a termelők munkájának bemutatása. A műsor része a helyi kultúra, a táj és az ott élők történeteinek felfedezése is. 

Ahogy korábban a kolbász vagy a sajt esetében, most is kiderül: a minőség nemcsak az ízen múlik, hanem a mögötte lévő munkán, hagyományon és kreativitáson is. Erről Lizsicsár Miklós így fogalmazott a Magyar Nemzetnek:
 

A forgatások során láttam, mennyi szeretet, mennyi munka és mennyi lelkiismeret van ezekben az emberekben. Ahogyan élnek, ahogyan dolgoznak – lenyűgöző volt. És közben egyre erősebben éreztem, Magyarországot fel kell fedeznünk, erősíteni kell magunkat. Nem máshol vannak a csodák. Itt vannak.

És hogy ki készíti a legjobb chiliszószt Gianni és Miki szerint? A válasz kiderül a következő epizódból.  

Gianni és Miki gasztrokalandja a Hír TV-n március 22-én 11 órától lesz látható, a Mindmegette.hu felületén pedig kedden és csütörtökön 16.30-kor jönnek az újabb részek.

 

