Késsel esett neki a férfinak szarvasi kéjnő, mert nem akart fizetni az aktusért

Az ítélet szerint a fiatal nő 2023 februárjában a szarvasi buszpályaudvaron megszólított egy férfit, és szexuális szolgáltatást ajánlott neki. A férfi ezt elfogadta, azonban csak a nő lakásán derült ki, hogy a nő negyvenezer forintot kér a szolgáltatásért, melyet a férfi nem akart kifizetni. Ekkor a nő egy harminc centiméteres pengéjű késsel a férfira támadt, és legalább kilenc alkalommal megszúrta, miközben az összeg átadását követelte a férfitól. A pénzt nem tudta megszerezni, és a férfinak végül sikerült elmenekülnie. A férfi életveszélyesen megsérült, életét csak a gyors orvosi beavatkozás mentette meg.