késférfiszexuális szolgáltatás

Késsel esett neki a férfinak szarvasi kéjnő, mert nem akart fizetni az aktusért

Súlyosabb büntetés kiszabását indítványozta a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség annak a nőnek az ügyében, aki miután szexuális szolgáltatásokat ajánlott egy férfinak, késsel rátámadt, életveszélyesen megsebesítve őt.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 19. 11:55
társasház,ablak,mysterious
illusztráció Forrás: Pexels
A nőt nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt tíz év fegyházbüntetéssel sújtotta az ügyben első fokon eljáró Gyulai Törvényszék, kizárva őt a feltételes szabadság lehetőségéből.

Az ítélet szerint a fiatal nő 2023 februárjában a szarvasi buszpályaudvaron megszólított egy férfit, és szexuális szolgáltatást ajánlott neki. A férfi ezt elfogadta, azonban csak a nő lakásán derült ki, hogy a nő negyvenezer forintot kér a szolgáltatásért, melyet a férfi nem akart kifizetni. Ekkor a nő egy harminc centiméteres pengéjű késsel a férfira támadt, és legalább kilenc alkalommal megszúrta, miközben az összeg átadását követelte a férfitól. A pénzt nem tudta megszerezni, és a férfinak végül sikerült elmenekülnie. A férfi életveszélyesen megsérült, életét csak a gyors orvosi beavatkozás mentette meg.

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint az erőszakos bűncselekmények elszaporodottsága, az emberek közötti konfliktusok fizikai erőszak útján történő rendezésének gyakorisága szigorúbb büntetés kiszabását teszi szükségessé. Az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik – áll a közleményben.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

