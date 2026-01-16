Bezárt a budapesti benzinkút, szívszorító az utolsó fotó az elhagyatott töltőállomásról

Bezárt a Pesti út egyik legrégebbi töltőállomása – írja a közösségi oldalán a Rákosmenti Pirítós.
Felidézik, hogy a 80-as évek közepén itt még 91–92-es oktánszámú üzemanyagot tankoltak,
többnyire keleti gyártású autókba, amikor a benzinnek még »szaga volt«, a kocsiknak meg története.
Hozzáfűzik, már csak egy szomorú látvány maradt a Tescóval szemben álló, bezárt Shell-kút. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a benzinkút helyén mi várható.
