Január 14-én érkezett feljelentés az Esztergomi Rendőrkapitányságra, amely szerint előző nap valaki bement az esztergomi kórház egyik pihenőhelyiségbe, ahonnan indítókulcsokat és pénzt tulajdonított el – írja a rendőrségi portál.
Indítókulcsokat és pénztárcákat lopott a kórházból az esztergomi férfi, de azt mondja, semmire nem emlékszik ebből
A rendőröknek viszont elég komoly bizonyítékuk van.
A helyi rendőrök azonnal megkezdték a bűncselekmény felderítését, ennek során megnézték a kamerafelvételeket is, amelyeken látható volt az elkövető. Ez alapján azonosították a tettest, akit négy óra múlva gyanúsítottként hallgattak ki lopás vétség miatt.
További Belföld híreink
F. Krisztián kihallgatásakor elmondta, hogy semmire nem emlékszik a történtekből, még arra sem, hogy a kórházban járt. Azonban ottjártát a felvételek mellett az is bizonyítja, hogy a nyomozók megtalálták nála az ellopott tárgyakat és a pénzt is.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A Tisza ismét kegyetlenül elárulta magát: Brüsszel bábja és máris támadja a nemzeti petíciót + videó
Ruszin-Szendi Romulusz hiába próbálja bagatellizálni a háborús veszélyt.
Kátyúhorror leselkedik az autósokra ebben a rettenetes hidegben
Felkészült a bejelentésekre a Budapest Közút.
Kínos halogatás a Tiszánál, képtelenek megnevezni a hiányzó, Borsod vármegyei képviselőjelöltjüket
Decemberre ígérték, de január közepén is nagy kérdőjel látható a párt honlapján a mezőkövesdi székhelyű választókerületben induló aspiráns neve helyén.
Magyar Péter nem tudja abbahagyni a hazudozást + videó
A Tisza vezére alaptalanul vádaskodott a Hír TV stábjával szemben.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A Tisza ismét kegyetlenül elárulta magát: Brüsszel bábja és máris támadja a nemzeti petíciót + videó
Ruszin-Szendi Romulusz hiába próbálja bagatellizálni a háborús veszélyt.
Kátyúhorror leselkedik az autósokra ebben a rettenetes hidegben
Felkészült a bejelentésekre a Budapest Közút.
Kínos halogatás a Tiszánál, képtelenek megnevezni a hiányzó, Borsod vármegyei képviselőjelöltjüket
Decemberre ígérték, de január közepén is nagy kérdőjel látható a párt honlapján a mezőkövesdi székhelyű választókerületben induló aspiráns neve helyén.
Magyar Péter nem tudja abbahagyni a hazudozást + videó
A Tisza vezére alaptalanul vádaskodott a Hír TV stábjával szemben.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!