Val Kilmer

Feltámasztották Val Kilmert, mesterséges intelligenciával készült el a tavaly elhunyt színész új filmje

Hamarosan a mozikba kerül az As Deep as the Grave című film, amelyben a néhai színész is szerepel, igaz, csak a mesterséges intelligenciával megalkotott mása. Val Kilmer ugyanis a torokrákkal vívott küzdelme miatt már nem tudott részt venni a forgatásokon.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 16:00
Val Kilmer Forrás: Variety
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Coerte Boorhees, az As Deep as the Grave című film rendezője bejelentette, hogy a mesterséges intelligencia segítségével életre keltették Val Kilmertírja a Variety. A torokrákban elhunyt színész digitális mása nemcsak a kinézetében, hanem a hangjában is megegyezik majd Kilmerrel.

Val Kilmer.

Val Kilmert még 2015-ben választották ki Fintan atya szerepére, azonban a betegsége miatt már nem tudott már részt venni a forgatásokon. Romló egészségügyi állapota, majd korai halála ellenére a film rendezője nem akarta lecserélni a sztárt.

Kilmer volt az a színész, aki arra született, hogy eljátssza ezt a szerepet. Rá terveztük. Ám akkor nagyon-nagyon nehéz időszakon ment keresztül, emiatt pedig nem tudta már elkezdeni a munkát

nyilatkozta Coerte Boorhees. A rendező ezért felkereste a sztár családját, ők pedig áldásukat adták rá, hogy a tragédia ellenére megjeleníthessék a színészt a vásznon.

A hírnek nem mindenki örül, a legtöbb rajongó etikátlannak tartja, hogy a színész ilyen módon térjen vissza. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
