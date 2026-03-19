Feltámasztották Val Kilmert, mesterséges intelligenciával készült el a tavaly elhunyt színész új filmje

Coerte Boorhees, az As Deep as the Grave című film rendezője bejelentette, hogy a mesterséges intelligencia segítségével életre keltették Val Kilmert – írja a Variety. A torokrákban elhunyt színész digitális mása nemcsak a kinézetében, hanem a hangjában is megegyezik majd Kilmerrel.

Val Kilmer. Forrás: Foxnews.com

Val Kilmert még 2015-ben választották ki Fintan atya szerepére, azonban a betegsége miatt már nem tudott már részt venni a forgatásokon. Romló egészségügyi állapota, majd korai halála ellenére a film rendezője nem akarta lecserélni a sztárt.

Kilmer volt az a színész, aki arra született, hogy eljátssza ezt a szerepet. Rá terveztük. Ám akkor nagyon-nagyon nehéz időszakon ment keresztül, emiatt pedig nem tudta már elkezdeni a munkát

– nyilatkozta Coerte Boorhees. A rendező ezért felkereste a sztár családját, ők pedig áldásukat adták rá, hogy a tragédia ellenére megjeleníthessék a színészt a vásznon.

A hírnek nem mindenki örül, a legtöbb rajongó etikátlannak tartja, hogy a színész ilyen módon térjen vissza.