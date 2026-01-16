Vastag hótakaró fedi a kontinens felét, ennek pedig lassan, fokozatosan kezd érződni a markáns hatása – írja a közösségi oldalán a Hungaromet. A kelet-európai síkságon például csütörtökön nagy területen volt a csúcshőmérséklet –15 fok környékén, helyenként alatta is, miközben derült volt az idő.
Visszatér az extrém hideg, gyorsan ki is szórtak egy rakat figyelmeztetést + térkép
Újabb izgalmakat tartogat a tél a magyar rajongóknak.
Kifejtik, ez egy fokozatosan erősödő magasnyomásnak köszönhető, amelyet hideg, kontinentális eredetű légtömeg tölti ki. Bár az anticiklon középpontja a Kárpát-medencétől messze északkeletre található, az említett száraz, kontinentális levegőfajta Magyarország időjárására is egyre nagyobb hatást gyakorol a következő napokban – írják. Közben az MTI-nek elküldték, hogy mire számíthatunk pénteken és szombaton. Ma napközben és éjszaka az ország döntő részén borult, párás, egyes részeken tartósan ködös időre van kilátás, miközben délnyugaton, illetve az északkeleti tájakon időszakosan csökken a felhőzet. Napközben csak kevés helyen, éjszaka viszont szórványosan fordulhat elő gyenge eső, ónos eső, szitálás, ónos szitálás.
Szombaton nagy területen csökken a felhőzet, de az Alföldön és a főváros tágabb térségében maradhatnak felhős tájak. Számottevő csapadék ekkor már nem várható. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a keleties szél. A csúcshőmérséklet szombaton –2 és +5 fok között valószínű, míg hajnalban általában –4 és +1 fok között alakul, de a derült északkeleti tájakon akár –10 fokig is lehűlhet a levegő.
És itt kezdődik a nagy zuhanás a hőmérsékletben.
A Met.hu-n ugyanis már jól látszik, hogy vasárnapra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére extrém hideg miatt, ami azt jelenti, hogy a hőmérséklet ott –15 fok alá csökkenhet.
Hétfőn ez az ország nagyobb részét érinti majd.
Így Borsod-Abaúj-Zemplént, Szabolcs-Szatmár-Bereget, Nógrádot, Hevest és Hajdú-Bihart.
