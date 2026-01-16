Visszatér az extrém hideg, gyorsan ki is szórtak egy rakat figyelmeztetést + térkép

Kifejtik, ez egy fokozatosan erősödő magasnyomásnak köszönhető, amelyet hideg, kontinentális eredetű légtömeg tölti ki. Bár az anticiklon középpontja a Kárpát-medencétől messze északkeletre található, az említett száraz, kontinentális levegőfajta Magyarország időjárására is egyre nagyobb hatást gyakorol a következő napokban – írják. Közben az MTI-nek elküldték, hogy mire számíthatunk pénteken és szombaton. Ma napközben és éjszaka az ország döntő részén borult, párás, egyes részeken tartósan ködös időre van kilátás, miközben délnyugaton, illetve az északkeleti tájakon időszakosan csökken a felhőzet. Napközben csak kevés helyen, éjszaka viszont szórványosan fordulhat elő gyenge eső, ónos eső, szitálás, ónos szitálás.