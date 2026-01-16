Szabadon mehet korcsolyázni a Balatonra, na persze nem mindenhol, és nem is akármikor

Emlékeztetnek, a jégen való tartózkodás és közlekedés legalapvetőbb szabálya, hogy a szabad vizek jegére csak akkor szabad lépni, ha az kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog. Hangsúlyozzák, az állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak,

ha a vastagsága eléri, vagy meghaladja a 10 centimétert, és egyben acélos, jó minőségű is a szerkezete.

Jelenleg a Balaton jege a déli parton már kellően vastag és megfelelő a biztonságos jégen tartózkodáshoz az alábbi szabályok betartásával: