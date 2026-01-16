Szabadon mehet korcsolyázni a Balatonra, na persze nem mindenhol, és nem is akármikor

A Balaton déli partján a parti sáv melletti jég tovább erősödött, elérte a 12-15 centiméteres vastagságot az elmúlt napokban – írja a rendőrségi portál. A tó északi partján a víz később kezdett befagyni, ott jellemzően 8-12 centiméter közötti a jégvastagság, így ott még nem mindenhol kellően szilárd a jégréteg.
Mutatjuk, hol lehet rámenni a Balaton jegére.
Emlékeztetnek, a jégen való tartózkodás és közlekedés legalapvetőbb szabálya, hogy a szabad vizek jegére csak akkor szabad lépni, ha az kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog. Hangsúlyozzák, az állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak,
ha a vastagsága eléri, vagy meghaladja a 10 centimétert, és egyben acélos, jó minőségű is a szerkezete.
Jelenleg a Balaton jege a déli parton már kellően vastag és megfelelő a biztonságos jégen tartózkodáshoz az alábbi szabályok betartásával:
- csak a parthoz nagyon közel (50-70 méteren belül), kis vízmélységű területeken ajánlott a jégre menni
- csak nappal és jó látási viszonyok között lépjenek a part menti jégre,
- lehetőség szerint egyedül ne, csak társakkal együtt menjen jégre,
- járművekkel ne menjenek rá a jégre,
- és rendelkezzenek feltöltött mobiltelefonnal, ha baj esetén segítséget kellene kérni.
Kiemelik azt is, hogy a Balaton-parttól távol eső nyílt jégfelületre menni továbbra is veszélyes, egyrészt a megbízhatatlan és láthatatlan jégvastagság és jégminőség miatt, másrészt a rianások, repedések, kisebb hőforrások okozta természetes elvékonyulások miatt.
Egyébként várhatóan a jégréteg tovább vastagodik a következő napokban.
Baleset esetén fontos tanács, hogy a jeges vízből mentett embert azonnal ne vigyük túlfűtött, meleg helyre, szabadítsuk meg a jeges ruházatától, majd fokozatosan próbáljuk felmelegíteni a testét. Az ilyen embert minden esetben orvosi ellátásban kell részesíteni.
A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság felhívja a figyelmet, hogy tilos a szabad vizek jegén tartózkodni:
• éjszaka és korlátozott látási viszonyok között,
• járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével,
• kikötők és veszteglőhelyek területén!
A rendőrök a jégen tartózkodás szabályait fokozottan ellenőrzik.
A szabályok megszegése miatt a rendőr, a közterület-felügyelő, a halászati őr és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv erre felhatalmazott ügyintézője figyelmeztetést alkalmazhat, 6500-65 000 forintig – ismételt elkövetés esetben 90 000 ezer forintig – terjedő helyszíni bírságot szabhat ki, vagy szabálysértési eljárást indíthat, amelyben akár kétszázezer forintig terjedő pénzbírságot is kiszabhatnak.
