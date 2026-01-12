gyermekkislányrendőresztergom

Köpni-nyelni nem tudtak a rendőrök, amikor az esztergomi kislány elárulta nekik, hogy mit csinál hajnal háromkor az utcán

Gyorsan meg is oldották a helyzetet.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 01. 12. 17:44
illusztráció Forrás: Facebook/Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség
Egyedül sétált Esztergom egyik utcájában egy kislány szombaton hajnali 03.40-kor. Azonnal odamentek hozzá a rendőrök, akik meglátták, és megkérdezték, hová igyekszik ilyenkor – írja a közösségi oldalán a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség. 

A gyermek elmondta, hogy a szüleivel szokott iskolába menni, de ők most dolgoznak, így megbeszélték, hogy reggel hatkor indul útra. Azonban a kislány felébredt hajnalban, gondolta, útnak indul előbb, nehogy a rossz időjárási viszonyok miatt elkéssen. 

A rendőrök azonnal a járőrautóba ültették a gyermeket, ahol felmelegedhetett, és elvitték a szülei munkahelyére. Az iskolába már ők kísérték el. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

