Köpni-nyelni nem tudtak a rendőrök, amikor az esztergomi kislány elárulta nekik, hogy mit csinál hajnal háromkor az utcán

Egyedül sétált Esztergom egyik utcájában egy kislány szombaton hajnali 03.40-kor. Azonnal odamentek hozzá a rendőrök, akik meglátták, és megkérdezték, hová igyekszik ilyenkor – írja a közösségi oldalán a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség.
A gyermek elmondta, hogy a szüleivel szokott iskolába menni, de ők most dolgoznak, így megbeszélték, hogy reggel hatkor indul útra. Azonban a kislány felébredt hajnalban, gondolta, útnak indul előbb, nehogy a rossz időjárási viszonyok miatt elkéssen.
A rendőrök azonnal a járőrautóba ültették a gyermeket, ahol felmelegedhetett, és elvitték a szülei munkahelyére. Az iskolába már ők kísérték el.
