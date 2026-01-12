Köpni-nyelni nem tudtak a rendőrök, amikor az esztergomi kislány elárulta nekik, hogy mit csinál hajnal háromkor az utcán

A gyermek elmondta, hogy a szüleivel szokott iskolába menni, de ők most dolgoznak, így megbeszélték, hogy reggel hatkor indul útra. Azonban a kislány felébredt hajnalban, gondolta, útnak indul előbb, nehogy a rossz időjárási viszonyok miatt elkéssen.

A rendőrök azonnal a járőrautóba ültették a gyermeket, ahol felmelegedhetett, és elvitték a szülei munkahelyére. Az iskolába már ők kísérték el.