turistahagyományos üzletekbelváros

A helyi, hagyományos boltokat védené a szuvenírárusokkal szemben az V. kerület

Belváros–Lipótváros a védett üzlet fogalmának bevezetésével a legalább harminc éve működő, a helyi identitás szempontjából fontos üzletek eltűnése ellen venné fel a harcot a turistákra épülő szolgáltatásokkal szemben.

Magyar Nemzet
2026. 03. 16. 8:06
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Belváros–Lipótváros önkormányzata új szabályozással próbálja megfékezni a belvárosi üzletstruktúra átalakulását. Ennek központi eleme a védett üzlet fogalmának bevezetése, amelynek célja, hogy megőrizze a városrész hagyományos kereskedelmi arculatát és a helyiek mindennapi életét kiszolgáló üzleteket – írja a Metropol.

Budapest, 2021. november 6. Egy, a turistáknak emléktárgyakat, ajándékokat árusító üzlet kínálata a belvárosi Váci utcában. MTVA/Bizományosi: Róka László *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
A turistákat célzó üzletek kiszorítják a hagyományos vállalkozásokat. Fotó: MTVA/Róka László

A rendelet szerint védett üzletnek számíthat minden olyan, legalább harminc éve működő helyi vállalkozás, amely a belváros kulturális örökségének részét képezi, és hozzájárul a városrész identitásának megőrzéséhez. Az ilyen üzletek különleges védelem alá kerülnek: a fő tevékenységi körük nem változtatható meg, az eredeti arculatot meg kell őrizni,az üzlethelyiséget nem lehet teljesen más funkcióra átalakítani. A rendelet célja megakadályozni, hogy a régi, karakteres belvárosi üzletek helyén újabb szuvenírboltok, pénzváltók vagy turistákra szabott vendéglátóhelyek jelenjenek meg.

A lap szerint ugyanis az V. kerületben az elmúlt 15 évben mintegy 25 százalékkal csökkent a boltok száma, és ezen belül különösen a lakossági igényeket kiszolgáló üzletek szorultak vissza. Ugyanakkor egyre több olyan szolgáltatás jelent meg, amely kifejezetten a turisták igényeire épít: szuvenírboltok, turistákra specializált ruházati üzletek, pénzváltók, valamint turistákra szabott éttermek és kávézók. Emellett megjelentek az úgynevezett „dark kitchenek”, vagyis csak elvitelre főző konyhák, valamint a „dark store”-ok, amelyek valójában nem hagyományos üzletek, hanem kizárólag online rendelések kiszolgálására működnek.

Kőrösi Koppány, a BP Műhely alapítója szerint a folyamat a túlturizmus egyik sajátos formájához, az úgynevezett shopping turizmushoz kapcsolódik. Amikor a lakófunkciót kiszorítja a turisztikai funkció, a helyi gazdaság is átalakul: megszűnnek azok a közösségképző kisboltok és szolgáltatások, amelyeket jellemzően a helyben élők működtettek, helyüket pedig turistákra szakosodott egységek veszik át vagy az üzlethelyiségek egyszerűen üresen maradnak.

A turizmushoz kapcsolódó vendéglátás dominánssá válására jó példa a bazilika környéke, ahol a legforgalmasabb utcákban ötvenméteres körzeten belül akár 10–14 vendéglátóhely is működik, míg az inkább lakódomináns területeken ugyanebben a körzetben jellemzően öt-hat vendéglátóhely található. Ezek az egységek sokszor gyors kiszolgálásra épülnek, magas árakkal dolgoznak, a kommunikációjuk elsősorban idegen nyelvű, így főleg a turisták számára vonzóak.

Kőrösi Koppány szerint a belvárosi üzletek átalakulása nemcsak gazdasági, hanem közösségi kérdés is. Ha eltűnnek a hagyományos üzletek, akkor azok a mindennapi találkozási pontok is megszűnnek, amelyek a helyi közösségi életet fenntartják. A szakértő szerint azonban Budapesten még nem késő beavatkozni: a helyi szolgáltatások védelmével és a turisztikai funkciók tudatos szabályozásával még megállítható, sőt akár vissza is fordítható az a folyamat, amely a belvárost egyre inkább turistákra szabott városi térséggé alakítja.

 

Borítókép: Az 1901-ben Korb Flóris és Giergl Kálmán építészek tervei alapján elkészült és 2015-ben felújított egykori Királyi Bérpalota épülete a főváros V. kerületében (Fotó: MTVA/Róka László)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu