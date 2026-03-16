Észak-Koreában majdnem százszázalékos a részvétel a voksoláson

Érvényesnek nyilvánították a vasárnap Észak-Koreában tartott parlamenti választásokat, a részvétel 99,99 százalékos volt – jelentette a KCNA állami hírügynökség hétfőn. Észak-Koreában szinte mindig hasonló részvételről számol be az állami média.

Észak-Koreában ismét száz százalék közeli lett a részvétel. Fotó: AFP/Kim Won Jin

A KCNA beszámolója szerint vasárnap (helyi idő szerint) 18 óráig minden választókerületben befejeződött a szavazás, a részvételi arány elérte a 99,99 százalékot. Ez az arány „minden választópolgár lelkesedésének köszönhető, akik elszántan igyekeznek bizonyítani államhatalmunk felsőbbrendűségét és erejét” – áll a hírügynökségi jelentésben.