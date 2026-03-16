Jelentős erősödést mutatnak az előzetes eredmények a Hessen tartományban tartott önkormányzati választásokon: az Alternatíva Németországért párt, az AfD számos térségben látványosan növelte támogatottságát, írta a Junge Freiheit.
Hatalmas AfD-előretörés a hesseni önkormányzati választásokon
Jelentős előretörést könyvelhet el az Alternatíva Németországért a németországi Hessen tartományban tartott önkormányzati választásokon. Bár még nem számolták össze az összes szavazatot, az eddig ismert trendadatok alapján a párt számos járásban csaknem megháromszorozta a támogatottságát, a nagyvárosokban pedig több helyen megduplázta az eredményét.
A párt tartományi vezetője, Robert Lambrou az eddigi adatokat nagy sikernek nevezte. Szerinte az AfD erősödése azt mutatja, hogy a rivális pártok kirekesztési stratégiája egyre kevésbé működik. Úgy fogalmazott: pártja az elmúlt években egyre erősebb helyi beágyazottságot épített ki.
Az eddig ismert adatok alapján különösen a vidéki térségekben figyelhető meg jelentős előretörés. Több helyen az AfD a második legerősebb politikai erővé vált a Kereszténydemokrata Unió (CDU) mögött. Néhány településen pedig a párt az első helyen végzett, ami korábban ritkán fordult elő a tartományban.
Az AfD támogatottsága a nagyvárosokban is nő
A nagyvárosokban ugyanakkor mérsékeltebb a növekedés.
Az AfD itt is javított a korábbi eredményén, de inkább a támogatottság megduplázásáról beszélhetünk, miközben a városi politikában továbbra is erősek maradtak a hagyományos pártok, a szociáldemokrata párt (SPD) és a zöldek.
A végleges eredmények csak a teljes szavazatszámlálás lezárulta után várhatók, de az eddigi trendek alapján egyértelműnek tűnik, hogy a hesseni önkormányzati választások egyik legnagyobb nyertese az AfD lehet.
Borítókép: Az AfD választási plakátja a Deutsche Bank frankfurti székháza előtt (Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev)
Két ülés, ugyanaz a kérdés: Magyarország vagy Ukrajna?
A magyar kormány álláspontja világos.
Menczer Tamás: Az ukránbarát bábfigurák ideje lejárt
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója kiemelte: Az ukrán–Tisza-olajblokádot letörjük, Magyarországot megvédjük.
Soros embere, Daniel Freund szerint Magyar Péter meg fogja védeni az ukránokat
A Tisza Párt rendezvényén ott volt a hungarofób EP-képviselő is, aki elmondta Magyar Péter Ukrajnával kapcsolatos terveit.
Ukrajna belerokkan Zelenszkij értelmetlen háborújába
Külföldi hitelek és adóemelések tartják életben a gazdaságot.
