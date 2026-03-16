Hatalmas AfD-előretörés a hesseni önkormányzati választásokon

A párt tartományi vezetője, Robert Lambrou az eddigi adatokat nagy sikernek nevezte. Szerinte az AfD erősödése azt mutatja, hogy a rivális pártok kirekesztési stratégiája egyre kevésbé működik. Úgy fogalmazott: pártja az elmúlt években egyre erősebb helyi beágyazottságot épített ki.

Az eddig ismert adatok alapján különösen a vidéki térségekben figyelhető meg jelentős előretörés. Több helyen az AfD a második legerősebb politikai erővé vált a Kereszténydemokrata Unió (CDU) mögött. Néhány településen pedig a párt az első helyen végzett, ami korábban ritkán fordult elő a tartományban.

Alice Weidel, az AfD társelnöke. Fotó: AFP/Odd Andersen

Az AfD támogatottsága a nagyvárosokban is nő

A nagyvárosokban ugyanakkor mérsékeltebb a növekedés.

Az AfD itt is javított a korábbi eredményén, de inkább a támogatottság megduplázásáról beszélhetünk, miközben a városi politikában továbbra is erősek maradtak a hagyományos pártok, a szociáldemokrata párt (SPD) és a zöldek.

A végleges eredmények csak a teljes szavazatszámlálás lezárulta után várhatók, de az eddigi trendek alapján egyértelműnek tűnik, hogy a hesseni önkormányzati választások egyik legnagyobb nyertese az AfD lehet.