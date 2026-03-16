Hatalmas AfD-előretörés a hesseni önkormányzati választásokon

Jelentős előretörést könyvelhet el az Alternatíva Németországért a németországi Hessen tartományban tartott önkormányzati választásokon. Bár még nem számolták össze az összes szavazatot, az eddig ismert trendadatok alapján a párt számos járásban csaknem megháromszorozta a támogatottságát, a nagyvárosokban pedig több helyen megduplázta az eredményét.

Szabó István
Forrás: Junge Freiheit2026. 03. 16. 8:25
Az Alternatíva Németországért (AfD) párt választási plakátja a Deutsche Bank frankfurti székháza előtt Fotó: Kirill Kudryavtsev Forrás: AFP
Robert Lambrou (AfD), a párt hesseni tartományi parlamenti frakcióvezetője. Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Michael Brandt

A párt tartományi vezetője, Robert Lambrou az eddigi adatokat nagy sikernek nevezte. Szerinte az AfD erősödése azt mutatja, hogy a rivális pártok kirekesztési stratégiája egyre kevésbé működik. Úgy fogalmazott: pártja az elmúlt években egyre erősebb helyi beágyazottságot épített ki.

Az eddig ismert adatok alapján különösen a vidéki térségekben figyelhető meg jelentős előretörés. Több helyen az AfD a második legerősebb politikai erővé vált a Kereszténydemokrata Unió (CDU) mögött. Néhány településen pedig a párt az első helyen végzett, ami korábban ritkán fordult elő a tartományban.

Alice Weidel, az AfD társelnöke. Fotó: AFP/Odd Andersen

 

Az AfD támogatottsága a nagyvárosokban is nő

A nagyvárosokban ugyanakkor mérsékeltebb a növekedés. 

Az AfD itt is javított a korábbi eredményén, de inkább a támogatottság megduplázásáról beszélhetünk, miközben a városi politikában továbbra is erősek maradtak a hagyományos pártok, a szociáldemokrata párt (SPD) és a zöldek.

A végleges eredmények csak a teljes szavazatszámlálás lezárulta után várhatók, de az eddigi trendek alapján egyértelműnek tűnik, hogy a hesseni önkormányzati választások egyik legnagyobb nyertese az AfD lehet.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
