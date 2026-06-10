A szurkolókat megosztja, a rendező országoknak viszont óriási hasznot hozhat minden idők legnagyobb focivébéje

A mechanizmus hasonlít a repülőjegyeknél látható rendszerhez, amelyek esetében a jegyek árai nem fixek. Egy intelligens algoritmus a másodperc tört része alatt elemzi a keresletet, a stadion elhelyezkedését, a csapatok presztízsét és a szabad helyek számát, majd ehhez igazítva folyamatosan emeli az árakat. Mivel a tornára példátlan módon ötszázmillió jegyigénylés futott be – ami a katari és orosz vb együttes igényének a tízszerese –, ennek eredményeként a FIFA az előző világbajnokságoknál magasabb jegybevételekre számít.

Gianni Infantino FIFA-elnök rengeteg kritikát kapott a vb kapcsán, különösen a méregdrága jegyárak verték ki a biztosítékot a szurkolóknál. Fotó: AFP/Patrick T. Fallon

Ez a módszer maximalizálja a FIFA és a rendezők bevételeit, de komoly társadalmi feszültséget szül. A hagyományos, kevésbé tehetős európai és dél-amerikai szurkolókat gyakorlatilag kiszorítja a stadionokból, és a lelátók közönségét a fizetőképesebb észak-amerikai elit felső-középosztályra cseréli le.

Egy kontinens, három eltérő futballkultúra

A világbajnokság legnagyobb kulturális vállalása, hogy hidat képez három teljesen különböző sportfogyasztói attitűd között. Mexikó, az Egyesült Államok és Kanada esetében három eltérő futballkultúrájú ország lesz a házigazda.

Mexikó: A vallásos áhítat

Mexikóban a futball nem csupán szórakozás, hanem nemzeti identitás és ősi hagyomány, egy háromezer évesnél is régebbi labdajátékból eredeztetik. Az Estadio Azteca a sportág szentélye, ahol a futball mélyen beágyazódott a mindennapi társadalmi szövetbe. Itt a vb nem bevezet egy új sportágat, hanem a meglévő szenvedélyt koronázza meg.