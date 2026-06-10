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A szurkolókat megosztja, a rendező országoknak viszont óriási hasznot hozhat minden idők legnagyobb focivébéje

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A 2026-os, június 11. és július 19. között zajló észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság nem csupán a futballtörténelem eddigi legnagyobb tornája, hanem egy gigantikus társadalmi és makrogazdasági kísérlet. A 48 csapatosra bővített, 104 mérkőzésből álló rendezvény három alapjaiban eltérő kultúrájú és gazdasági berendezkedésű országot – az Egyesült Államokat, Mexikót és Kanadát – kapcsolja egyetlen, monumentális gazdasági ökoszisztémába. Gianni Infantino FIFA-elnök kijelentése, miszerint a 2026-os foci-vb olyan, mintha 104 Super Bowlt rendeznének egyetlen hónap alatt, rávilágít a projekt elképesztő méreteire.

Magyar Nemzet
2026. 06. 10. 13:24
Fotó: MICHAEL M. SANTIAGO Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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A mechanizmus hasonlít a repülőjegyeknél látható rendszerhez, amelyek esetében a jegyek árai nem fixek. Egy intelligens algoritmus a másodperc tört része alatt elemzi a keresletet, a stadion elhelyezkedését, a csapatok presztízsét és a szabad helyek számát, majd ehhez igazítva folyamatosan emeli az árakat. Mivel a tornára példátlan módon ötszázmillió jegyigénylés futott be – ami a katari és orosz vb együttes igényének a tízszerese –, ennek eredményeként a FIFA az előző világbajnokságoknál magasabb jegybevételekre számít.

Gianni Infantino FIFA-elnök korábbi szavai nem igazolódtak be a labdarúgó-vb 2026 rajtja előtti napokban
Gianni Infantino FIFA-elnök rengeteg kritikát kapott a vb kapcsán, különösen a méregdrága jegyárak verték ki a biztosítékot a szurkolóknál. Fotó: AFP/Patrick T. Fallon

Ez a módszer maximalizálja a FIFA és a rendezők bevételeit, de komoly társadalmi feszültséget szül. A hagyományos, kevésbé tehetős európai és dél-amerikai szurkolókat gyakorlatilag kiszorítja a stadionokból, és a lelátók közönségét a fizetőképesebb észak-amerikai elit felső-középosztályra cseréli le.

 

Egy kontinens, három eltérő futballkultúra

A világbajnokság legnagyobb kulturális vállalása, hogy hidat képez három teljesen különböző sportfogyasztói attitűd között. Mexikó, az Egyesült Államok és Kanada esetében három eltérő futballkultúrájú ország lesz a házigazda.

 

Mexikó: A vallásos áhítat

Mexikóban a futball nem csupán szórakozás, hanem nemzeti identitás és ősi hagyomány, egy háromezer évesnél is régebbi labdajátékból eredeztetik. Az Estadio Azteca a sportág szentélye, ahol a futball mélyen beágyazódott a mindennapi társadalmi szövetbe. Itt a vb nem bevezet egy új sportágat, hanem a meglévő szenvedélyt koronázza meg.

Mexikó számára nem ez lesz az első alkalom, hogy labdarúgó-világbajnokságot rendez, először 1970-ban, majd 1986-ban került sor foci vb-re az országban. Magyarország eddigi utolsó világbajnoki részvétele éppen az 1986-os mexikói tornához kötődik.

 

Egyesült Államok: A monetizált látványsport

Az USA-ban a „soccer” hagyományosan a középosztálybeli elővárosi fiatalok sportja volt, amelynek professzionális szintje sokáig a hagyományos nagyok (NFL, NBA, MLB) árnyékában élt. Napjainkban Amerika a futballra már professzionális show-műsorként és prémium termékként tekint. Lionel Messinek az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságba igazolása tökéletesen megágyazott annak, hogy a sportágat végleg integrálják a dollármilliárdos amerikai szórakoztatóiparba. Az Egyesült Államok sem először rendez labdarúgó-világbajnokságot, az első tornára 1994-ben került sor.

 

Kanada: A feltörekvő jégkorong-alternatíva

Kanadában a jégkorong abszolút egyeduralma mellett a labdarúgás sokáig másodhegedűs volt. Az utóbbi évtized multikulturális bevándorlási hulláma és a nemzeti válogatott sikerei azonban a futballt a társadalmi integráció és a diverzitás szimbólumává emelték a nagyvárosokban, mint Toronto és Vancouver. Kanada most debütál a labdarúgó-világbajnokság házigazdájaként.

Már az utolsó simításokat végzik a világbajnokság egyik kanadai helyszínén, Torontóban
Kanada először adhat otthon labdarúgó-világbajnokságnak. Fotó: AFP

 

A 2026-os foci-vb hosszú távú öröksége: infrastrukturális és piaci restrukturálás

Hosszú távon a 2026-os világbajnokság átrajzolja Észak-Amerika sportgazdasági térképét.

 

Fenntartható infrastruktúra

Ellentétben Katarral vagy Brazíliával, ahol használhatatlan „fehér elefánt” stadionok maradtak a torna után, itt a helyszínek többsége létező, hipermodern NFL-stadionokra épül. A hosszú távú infrastrukturális hatás a technológiai korszerűsítésben (hibrid gyepszőnyegek, stadionon belüli 5G-hálózatok és fenntarthatósági beruházások) mutatkozik meg, amelyek a torna után is kiszolgálják a helyi franchise-okat.

 

A közvetítési jogok átértékelődése

A torna a FIFA előzetes becslése alapján eléri a ötmilliárd főt meghaladó összesített televíziós nézettséget, más becslések szerint a hatmilliárd fő elérés sem kizárható. Ez az USA-ban hosszú távon megváltoztatja a szponzori támogatások áramlását, a nagyvállalatok a vb után sokkal nagyobb büdzsét különítenek majd el az európai focira a hagyományos amerikai sportok rovására.

 

Társadalmi tőke és egészségmegőrzés

Kanada és az USA esetében a torna hosszú távú társadalmi célja az utánpótlásbázis radikális növelése. A szabadidősportként űzött labdarúgás előretörése hosszú távon csökkentheti az egészségügyi kiadásokat, és új, sokszínű közösségeket kovácsolhat össze az északi kontinensen.

Észak-Amerikának a valódi tét nem a torna alatt eladott sörök és hot-dogok mennyisége, hanem az, hogy a mexikói futballszenvedély, az amerikai üzleti sikerek és a kanadai multikulturalizmus képes-e egy olyan új, fenntartható sportpiaci modellt teremteni, amely a következő évtizedekben meghatározza a nagy sportesemények látványelemeit és a globális szórakoztatóipart.

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Pilhál György
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