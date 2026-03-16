Az inflációt leköröző ajánlatokkal versenyeznek a betétekért a bankok

Kamatemeléseket, illetve új akciós ajánlatokat is hozott a március a lakossági betéteknél, így egyre több banknál érhető el az inflációt jóval felülmúló, illetve a 6,25 százalékos jegybanki irányadó rátához közelítő kamat – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint több mint tízezermilliárd forint hever lekötetlenül a hazai bankszámlákon, pedig a számlapénzre akár betéti kamat is érkezhet.

Évi hét százalék feletti kamatot is fizetnek számlapénzre

A pénzügyi közvetítő portál aktuális gyűjtése szerint a MagNet Bank most indította el új, április 15-ig tartó betéti kampányát, amelyben két futamidőnél is emelte az akciós Prizma forintbetétek kamatait. Így a három hónapos futamidejű Prizma betétnél 7,08 százalékra emelkedett az elérhető éves kamat az eddigi 6,62 százalékról, miközben a 12 hónapos futamidejű változat kamata is jelentősen nőtt a korábbihoz képest, így most évi 5,52 százalék. A hat hónapos lejáratú Prizma betét kamata nem változott, de így is nagyon vonzó, évi 6,45 százalék.

A MagNet Bank akciós kamatai – mint korábban is – új forrás elhelyezésére vonatkoznak: legalább ötszázezer forintot kell elhelyezni, miközben szükséges, hogy a betétes számlát is vezessen a pénzintézetnél. Az új forrás meghatározásához a MagNet Banknál a március 1. és 12. közötti időszak látra szóló egyenlegét és lekötött betéti állományát átlagolják, és az átlaghoz viszonyított többletet veszik figyelembe.

A Cofidis Bank szintén mostantól emelt a Takarékszámláján lekötött betétek elérhető kamatain: így például a hat hónapos futamidőnél most évi ötszázalékos, az egyévesnél hatszázalékos, a kétéves lejáratnál pedig évi 6,15 százalék a kamat. A Cofidis Bank fél százalékponttal emelt a Takarékszámla látra szóló kamatán is, így az most évi négy százalék.

A Gránit Banknál változatlan – és igen kedvező – feltételekkel érhető el a hat hónapos futamidejű KamatMax betét, ahol nem szükséges új forrást elhelyezni az évi hatszázalékos kamathoz.

Feltétel viszont, hogy az ügyfél a lekötés ideje alatt a banknál vezetett számlához tartozó kártyával havonta legalább húszezer forint értékben vásároljon. Emellett a Prémium számlacsomaghoz tartozó megtakarítási számlán lévő pénzre most évi 4,55 százalékos kamatot ad a Gránit Bank, napi kamatjóváírás mellett.