Az inflációt leköröző ajánlatokkal versenyeznek a betétekért a bankok

Lekörözik az inflációt a hazai pénzintézetek: egyre több bank kínálatában érhetők el az inflációt jóval meghaladó betéti kamatok, miután több pénzintézet is kedvező irányba módosított a kondíciókon. Ez egy olyan helyzetben történik, amikor rengeteg a lekötés nélkül álló, szabad számlapénz a lakosságnál – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

2026. 03. 16. 8:23
Kamatemeléseket, illetve új akciós ajánlatokat is hozott a március a lakossági betéteknél, így egyre több banknál érhető el az inflációt jóval felülmúló, illetve a 6,25 százalékos jegybanki irányadó rátához közelítő kamat – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint több mint tízezermilliárd forint hever lekötetlenül a hazai bankszámlákon, pedig a számlapénzre akár betéti kamat is érkezhet.

Rengeteg lekötetlen számlapénz pihen a lakossági bankszámlákon, ezeket is célozhatják a bankok új ajánlatai. Fotó: Mediaworks 

Évi hét százalék feletti kamatot is fizetnek számlapénzre

A pénzügyi közvetítő portál aktuális gyűjtése szerint a MagNet Bank most indította el új, április 15-ig tartó betéti kampányát, amelyben két futamidőnél is emelte az akciós Prizma forintbetétek kamatait. Így a három hónapos futamidejű Prizma betétnél 7,08 százalékra emelkedett az elérhető éves kamat az eddigi 6,62 százalékról, miközben a 12 hónapos futamidejű változat kamata is jelentősen nőtt a korábbihoz képest, így most évi 5,52 százalék. A hat hónapos lejáratú Prizma betét kamata nem változott, de így is nagyon vonzó, évi 6,45 százalék.

A MagNet Bank akciós kamatai – mint korábban is – új forrás elhelyezésére vonatkoznak: legalább ötszázezer forintot kell elhelyezni, miközben szükséges, hogy a betétes számlát is vezessen a pénzintézetnél. Az új forrás meghatározásához a MagNet Banknál a március 1. és 12. közötti időszak látra szóló egyenlegét és lekötött betéti állományát átlagolják, és az átlaghoz viszonyított többletet veszik figyelembe.

A Cofidis Bank szintén mostantól emelt a Takarékszámláján lekötött betétek elérhető kamatain: így például a hat hónapos futamidőnél most évi ötszázalékos, az egyévesnél hatszázalékos, a kétéves lejáratnál pedig évi 6,15 százalék a kamat. A Cofidis Bank fél százalékponttal emelt a Takarékszámla látra szóló kamatán is, így az most évi négy százalék.

A Gránit Banknál változatlan – és igen kedvező – feltételekkel érhető el a hat hónapos futamidejű KamatMax betét, ahol nem szükséges új forrást elhelyezni az évi hatszázalékos kamathoz.

Feltétel viszont, hogy az ügyfél a lekötés ideje alatt a banknál vezetett számlához tartozó kártyával havonta legalább húszezer forint értékben vásároljon. Emellett a Prémium számlacsomaghoz tartozó megtakarítási számlán lévő pénzre most évi 4,55 százalékos kamatot ad a Gránit Bank, napi kamatjóváírás mellett.

Az OTP Bank változatlanul a prémium ügyfeleinek kínál akciós betéti ajánlatot: a Prémium Forint Betét nevű konstrukciónál a futamidő hat hónap, az elérhető éves kamat pedig hat százalék. A kiemelt kamathoz új forrás elhelyezése a feltétel, és minimum százezer forintot kell lekötnie az ügyfélnek.

A Trive Bank többféle futamidőre, egyszeri és ismétlődő lekötésre is kínál kedvező kondíciójú lekötött betéteket: utóbbiaknál a kedvezőbb kamat az első periódusra vonatkozik, aztán a betét a normál feltételek szerint kamatozik tovább. Az új ügyfeleknél – a betételszámolási számla megnyitása utáni harminc napon belül befizetett és lekötött pénzre – 12 hónapos futamidőnél, ismétlődő lekötésnél az első fordulónapig most évi nyolcszázalékos kamatot fizet a pénzintézet.

Szintén kínál akciós lekötött betétet az MBH Bank, ahol 12 hónapos futamidőnél évi 5,25 százalék az elérhető kamat.

 Ehhez viszont fontos feltétel, hogy friss (egy hónapon belül megkötött) Fundamenta lakáskassza-szerződése is legyen az ügyfélnek.

 

Rengeteg pénz pihen a folyószámlákon

– A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a január végi, közel 14 300 milliárd forintos lakossági betétállomány kevesebb mint 15 százalékát tartották lekötött betétekben a háztartások, ami rendkívül alacsony arány. Ennek alapján bőven található szabad pénz a lakosságnál, amiért az akciós kamatokkal ringbe szállhatnak a bankok – emeli ki Gergely Péter. Ráadásul – teszi hozzá – a betéti kampányokkal célba vehető pénzmennyiség az év elején tovább emelkedett, hiszen az olyan egyszeri, kormányzati juttatásokkal, mint például a fegyverpénz vagy a 13. havi nyugdíj, újabb több száz milliárd forintnyi, helyet kereső pénz jelent meg a megtakarítási piacon.

A magyar bankpiacon folyó verseny kapcsán érdemes megemlíteni, hogy a kormányzati álláspont szerint szükség van a szektor további konszolidációjára, mert a jelenleginél kevesebb számú bank az ügyfelek számára kedvező változást hozhat a szolgáltatások költségeiben. Erről – miként megírtuk – a közelmúltban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter beszélt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

