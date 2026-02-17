Brutális látlelet: a bankok még mindig túl drágák és túl sokan vannak! Itt vannak a számok!

A bankok még mindig túl drágák és túl sokan vannak! A bankrendszer konszolidációja tovább nem halogatható! – írta közösségi oldalán Nagy Márton. A nemzetgazdásági miniszter jelezte:
Öt nagy bank maradhat.
A miniszter egy grafikont is poszolt:
A bankok még mindig túl drágák és túl sokan vannak! A bankrendszer konszolidációja tovább nem halogatható! – írta közösségi oldalán Nagy Márton. A nemzetgazdásági miniszter jelezte:
Öt nagy bank maradhat.
A miniszter egy grafikont is poszolt:
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A fogyasztók egy részének automatikusan jóváírják, másoknak viszont kérni kell a kedvezményt a szolgáltatótól.
Az ezüst jegyzése szintén gyengült.
Rekordot hozott 2025.
Hatalmi harcok veszélyeztetik az energiaellátást.
A fogyasztók egy részének automatikusan jóváírják, másoknak viszont kérni kell a kedvezményt a szolgáltatótól.
Az ezüst jegyzése szintén gyengült.
Rekordot hozott 2025.
Hatalmi harcok veszélyeztetik az energiaellátást.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!