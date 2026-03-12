Rendkívüli

Kitört a balhé az NBA rangadóján, a liga egyik legjobbja viszont csak nevetett rajta

Egyre jobb formában van a szezon eleje óta lejtmenetben lévő Los Angeles Clippers az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA). A kalifornai együttes 153-128-ra kiütötte a Minnesota Timberwolves csapatát csütörtök hajnalban, az NBA Nyugati Főcsoportjának rangadóján a furcsa érzelemnyilvánításairól ismert Kawhi Leonard 45 pontot dobott. A Clippers sztárja a meccs végén kialakuló csetepatét is a maga megszokott és fura módján reagálta le, amikor is csapattársa Bennedict Mathurin balhéba keveredett a Minnesota játékosával, Jaden McDanielsszel.

2026. 03. 12. 11:55
Kawhi Leonard vezette győzelemre a Clippers az NBA-rangadóján Fotó: WALLY SKALIJ Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga Nyugati főcsoportjában a nyolcadik helyen álló Clippers (33 győzelem, 32 vereség) a szezon elején mindössze hat győzelmet szerzett az első huszonhat mérkőzésén.  Az utóbbi hetekben viszont megtáltosodtak, a Minnesota Timberwolves elleni 153-128-as győzelem már a harmadik egymást követő sikere volt Tyronn Lue csapatának az NBA-ben. A meccs hőse a furcsa arckifejezéseiről és a teljes érzelemmentésségéről ismert Kawhi Leonard volt, aki a meccs végi balhét is lakonikus nyugalommal szemlélte.

Kawhi Leonard és a Clippers sorozatban harmadik győzelmét aratta az NBA-ben
Kawhi Leonard és a Clippers sorozatban harmadik győzelmét aratta az NBA-ben. Fotó: SEAN M. HAFFEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kapaszkodik a Clippers az NBA-ben

Kawhi Leonard már az első negyedben 18 pontot dobott, amivel a Clippers 38–27-es előnyre tett szert. A Clippers játékosa félidőben 28 pontnál járt, ekkor a Los Angeles 74–65-re vezetett. A harmadik negyed végére Leonard 39 pontnál tartott, a Clippers pedig 109–98-as előnyben volt. A záró játékrészben a hazaiak 44–30-ra felülmúlták ellenfelüket köszönhetően Leonard kiváló dobóformájának. A kétszeres NBA-bajnok kosárlabdázó 20 mezőnykísérletéből 15-öt értékesített, a triplavonalon túlról 9-ből 6-szor talált be, a büntetőknél pedig 10-ből 9-et dobott be. A Clippers csapata összesen 37 triplakísérletből 19-et dobott be. Bennedict Mathurin 22 ponttal járult hozzá a Los Angeles-i sikerhez, míg az új szerzemény Darius Garland 21 pontot szerzett, öt triplát is elsüllyesztve. A Minnesota legjobbja Anthony Edwards volt 36 ponttal, míg Naz Reid 18 pontot tett hozzá. 

A meccs krónikájához hozzátartozik az is, hogy a találkozó végén összekaptak a Clippers és a Timberwolves játékosai. Kawhi Leonard épp üdvözölni akarta a vendégek veterán ausztrál játékosát Joe Ingles-t, amikor észrevette, hogy csapattársa Bennedict Mathurin először Naz Reiddel majd Jaden Mcdanielsszel szólalkozott össze. A meccs legjobbja Kawhi Leonard viszont erre csak annyit mondott az ellenfél Inglesnek: 

Hé, nézd már, bunyóznak!

 

A Clippers legjobbja utána nevetve indult el a többi játékos felé, de láthatóan esze ágában sem volt beavatkozni a perpatvarba. Leonard nem először viselkedik furcsán karrierje alatt. 

Az egyik legemlékezetesebb eset egy sajtótájékoztatón történt még a Toronto Raptors játékosaként, ahol az egyik kérdésre adott válasz után egy bizarr nevetéssel válaszolt a klasszis játékos, ami inkább tűnt erőltetetnek, mint szívből szólónak. 

Nem is csoda, hogy az interneten mémmé vált a "kacaj" és a mai napig sok szurkoló emlékszik rá.

A Clippers a Minnesota elleni sikerével a harmadik egymást követő győzelmét aratta, az utóbbi hét mérkőzéséből hatodszor nyert, és ismét 50 százalék fölé került a mérlege. A Timberwolves a vereséggel visszacsúszott a hatodik helyre a rendkívül szoros Nyugati főcsoportban, ugyanakkor mindössze fél meccs a hátránya a harmadik helyen álló Los Angeles Lakers mögött. A Minnesota sorozatban harmadszor kapott ki, miután előtte öt meccset egymás után megnyert. A csapat kedden a Lakers ellen is vereséget szenvedett, ezzel kezdve meg négymérkőzéses idegenbeli túráját.

 

 

 

