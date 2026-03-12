Kitört a balhé az NBA rangadóján, a liga egyik legjobbja viszont csak nevetett rajta

Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga Nyugati főcsoportjában a nyolcadik helyen álló Clippers (33 győzelem, 32 vereség) a szezon elején mindössze hat győzelmet szerzett az első huszonhat mérkőzésén. Az utóbbi hetekben viszont megtáltosodtak, a Minnesota Timberwolves elleni 153-128-as győzelem már a harmadik egymást követő sikere volt Tyronn Lue csapatának az NBA-ben. A meccs hőse a furcsa arckifejezéseiről és a teljes érzelemmentésségéről ismert Kawhi Leonard volt, aki a meccs végi balhét is lakonikus nyugalommal szemlélte.

Kawhi Leonard és a Clippers sorozatban harmadik győzelmét aratta az NBA-ben. Fotó: SEAN M. HAFFEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kapaszkodik a Clippers az NBA-ben

Kawhi Leonard már az első negyedben 18 pontot dobott, amivel a Clippers 38–27-es előnyre tett szert. A Clippers játékosa félidőben 28 pontnál járt, ekkor a Los Angeles 74–65-re vezetett. A harmadik negyed végére Leonard 39 pontnál tartott, a Clippers pedig 109–98-as előnyben volt. A záró játékrészben a hazaiak 44–30-ra felülmúlták ellenfelüket köszönhetően Leonard kiváló dobóformájának. A kétszeres NBA-bajnok kosárlabdázó 20 mezőnykísérletéből 15-öt értékesített, a triplavonalon túlról 9-ből 6-szor talált be, a büntetőknél pedig 10-ből 9-et dobott be. A Clippers csapata összesen 37 triplakísérletből 19-et dobott be. Bennedict Mathurin 22 ponttal járult hozzá a Los Angeles-i sikerhez, míg az új szerzemény Darius Garland 21 pontot szerzett, öt triplát is elsüllyesztve. A Minnesota legjobbja Anthony Edwards volt 36 ponttal, míg Naz Reid 18 pontot tett hozzá.

A meccs krónikájához hozzátartozik az is, hogy a találkozó végén összekaptak a Clippers és a Timberwolves játékosai. Kawhi Leonard épp üdvözölni akarta a vendégek veterán ausztrál játékosát Joe Ingles-t, amikor észrevette, hogy csapattársa Bennedict Mathurin először Naz Reiddel majd Jaden Mcdanielsszel szólalkozott össze. A meccs legjobbja Kawhi Leonard viszont erre csak annyit mondott az ellenfél Inglesnek:

Hé, nézd már, bunyóznak!

A Clippers legjobbja utána nevetve indult el a többi játékos felé, de láthatóan esze ágában sem volt beavatkozni a perpatvarba. Leonard nem először viselkedik furcsán karrierje alatt.

Az egyik legemlékezetesebb eset egy sajtótájékoztatón történt még a Toronto Raptors játékosaként, ahol az egyik kérdésre adott válasz után egy bizarr nevetéssel válaszolt a klasszis játékos, ami inkább tűnt erőltetetnek, mint szívből szólónak.

Nem is csoda, hogy az interneten mémmé vált a "kacaj" és a mai napig sok szurkoló emlékszik rá.