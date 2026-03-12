Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem konfliktust keresünk, hanem megoldást + videó

autós hírautógyártóbaleset-megelőzésféklámpaEurópai Unió

Új európai előírás lép életbe, megváltozik az autók féklámpája

Már nyártól kötelező lesz beépíteni az uniós országokban. Vajon miben más, mint az eddigi piros fény?

2026. 03. 12. 12:52
Fotó: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Minden újonnan eladott autóban és 3,5 tonna alatti kishaszonjárműben kötelező lesz az adaptív féklámpa 2026. június 7.-től az Európai Unióban, a már forgalomban lévő járműveket azonban nem kell átépíteni. E rendszer lényege, hogy normál lassításnál az eddig megszokott módon folyamatosan világít a lámpatest vörös fénye (az energiát intenzíven visszatápláló elektromos autóknál eléggé gyakran), ám a vezető által kezdeményezett vagy automatikus vészfékezésnél folyamatosan villogva figyelmezteti a hátul érkezőket. Mint a Traffix.hu cikkéből kiderül, nem friss találmányról van szó, hiszen az adaptív féklámpa már 14 éve elérhető volt például a Mercedesnél, és azóta rengeteg gyártó alapáron építi be autóiba. 

Számtalan autóban jó ideje széria az adaptív fékámpa 
Fotó: Daimler AG

Újdonság viszont amellett, hogy immár mindenhol kötelező felszerelés lesz, a forgalmi ok vagy baleset miatt hirtelen lassító járművön a vészvillogó aktiválása, ami történhet már fékezés közben is, de megállás után mindenképpen előírt funkció. Különösen fontos szerepe lehet a rendszernek a nagysebességű, autópályás ráfutásos balesetek kivédésében, ugyanakkor egy másik ötlet egyelőre távol áll a megvalósulástól: az autók elejére felszerelt zöld színű féklámpa. Utóbbi fő funkciója lenne egyértelműen jelezni a többi közlekedő felé (különös tekintettel a zebrán átkelő gyalogosokat) a vezető lassítási szándékát, ám egyelőre csak Szlovákia tenné lehetővé a használatát 2029-től.  

Még csak terv az előre beszerelt zöld fékámpa
Fotó: TU Graz

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Dénes Zoltán
idezojelekOrbán Viktor

Ursula, a stratéga

Dénes Zoltán avatarja

Az Európai Bizottság elnöke hibát hibára halmoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu