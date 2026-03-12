Új európai előírás lép életbe, megváltozik az autók féklámpája

Minden újonnan eladott autóban és 3,5 tonna alatti kishaszonjárműben kötelező lesz az adaptív féklámpa 2026. június 7.-től az Európai Unióban, a már forgalomban lévő járműveket azonban nem kell átépíteni. E rendszer lényege, hogy normál lassításnál az eddig megszokott módon folyamatosan világít a lámpatest vörös fénye (az energiát intenzíven visszatápláló elektromos autóknál eléggé gyakran), ám a vezető által kezdeményezett vagy automatikus vészfékezésnél folyamatosan villogva figyelmezteti a hátul érkezőket. Mint a Traffix.hu cikkéből kiderül, nem friss találmányról van szó, hiszen az adaptív féklámpa már 14 éve elérhető volt például a Mercedesnél, és azóta rengeteg gyártó alapáron építi be autóiba.

Számtalan autóban jó ideje széria az adaptív fékámpa

Fotó: Daimler AG

Újdonság viszont amellett, hogy immár mindenhol kötelező felszerelés lesz, a forgalmi ok vagy baleset miatt hirtelen lassító járművön a vészvillogó aktiválása, ami történhet már fékezés közben is, de megállás után mindenképpen előírt funkció. Különösen fontos szerepe lehet a rendszernek a nagysebességű, autópályás ráfutásos balesetek kivédésében, ugyanakkor egy másik ötlet egyelőre távol áll a megvalósulástól: az autók elejére felszerelt zöld színű féklámpa. Utóbbi fő funkciója lenne egyértelműen jelezni a többi közlekedő felé (különös tekintettel a zebrán átkelő gyalogosokat) a vezető lassítási szándékát, ám egyelőre csak Szlovákia tenné lehetővé a használatát 2029-től.