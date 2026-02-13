Új biztonsági extrák lesznek kötelezők, így tovább drágulnak az autók Európában

Újabb vezetéstámogató rendszerek kötelezővé tételéről döntött az Európai Unió. A közúti biztonság növelését célzó döntések 2026. július 7-én lépnek hatályba – írta meg a Közlekedéstudományi Intézet lapja, a Közlekedésbiztonság. Két éve az EU már elrendelte fél tucat vezetéstámogató rendszer beépítését az újonnan forgalomba helyezett személyautókba, most pedig újabb eszközök kerültek fel a járművekbe beépítendő kötelező eszközök listájára.

Fontos eltérés a két évvel ezelőtti bevezetéséhez képest, hogy már nem számít, mikor gyártották az autót.

Ha évek óta a raktárban állt és csak most regisztrálják, mert most helyeznék forgalomba, a felsorolt eszközöknek akkor is benne kell lenniük. Ezek hiányában ugyanis 2026. július 7. után már nem hozható forgalomba gépjármű az Európa Unióban!

Fotó: Bosch

Kötelező vezetéstámogató rendszerek 2026. július 7-től: