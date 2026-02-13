Új biztonsági extrák lesznek kötelezők, így tovább drágulnak az autók Európában

Rendkívüli

Már júliustól alapáron kell beépíteni többek között a feketedobozt, a szondaelőkészítést és a tolatókamerát.

2026. 02. 13. 10:24
Forrás: Geotab
Újabb vezetéstámogató rendszerek kötelezővé tételéről döntött az Európai Unió. A közúti biztonság növelését célzó döntések 2026. július 7-én lépnek hatályba – írta meg a Közlekedéstudományi Intézet lapja, a Közlekedésbiztonság. Két éve az EU már elrendelte fél tucat vezetéstámogató rendszer beépítését az újonnan forgalomba helyezett személyautókba, most pedig újabb eszközök kerültek fel a járművekbe beépítendő kötelező eszközök listájára.  

Fontos eltérés a két évvel ezelőtti bevezetéséhez képest, hogy már nem számít, mikor gyártották az autót.

Ha évek óta a raktárban állt és csak most regisztrálják, mert most helyeznék forgalomba, a felsorolt eszközöknek akkor is benne kell lenniük. Ezek hiányában ugyanis 2026. július 7. után már nem hozható forgalomba gépjármű az Európa Unióban!

Fotó: Bosch

Kötelező vezetéstámogató rendszerek 2026. július 7-től:

  • Intelligens sebességasszisztens (ISA): felismeri az utakon kihelyezett sebességkorlátozást jelző táblákat, de a GPS adatok alapján is képes beazonosítani az adott helyen megengedett sebességet. A rendszer a motor beindításakor automatikusan aktiválódik, és ha a sofőr gyorsabban hajt a megengedettnél, akkor hangjelzéssel vagy például a gázpedál ellenállásának növelésével jelzi neki, hogy lassítson.
  • Eseményadat-rögzítő (EDR): a „feketedoboz” rögzíti és rövid ideig tárolja is a járművek sebességét, a fékezés kezdetének időpontját és erősségét is. Baleset esetén az ilyen eszközzel felszerelt járművek mozgása az eddiginél pontosabban rekonstruálható lesz, mint ma, amikor a szakértők a féknyomokból (ha vannak) és a jármű vagy járművek roncsolódásából számolják ki az ütközés előtti sebességet. Ezentúl az autó pontosan „megmondja” majd.
  • Indításgátló alkoholszonda-előkészítés: a rendszer beépíthetőségét elő kell készíteni. Szabályos használata mellett, azaz, ha valóban a sofőr fújja meg, ez az eszköz már azt is megakadályozza, hogy ittas sofőr beindíthassa a gépkocsit.
  • Fáradtság- és figyelmetlenség-érzékelő: már eddig is használtak olyan eszközt a magasabb kategóriájú autókban, ami jelezte, ha a sofőr elálmosodott, nem figyelt az útra. Az újabb generációs eszközök azonban már nemcsak azt figyelik, a kormányon tartja-e a sofőr legalább az egyik kezét, hanem kamerákkal és különféle szenzorokkal folyamatosan monitorozzák a sofőr éberségét, légzését, kormány- és pedálhasználatát, és azt is látják, hogy mit figyel, hol van a tekintete éppen. Így azt is érzékelik, ha a sofőr nem fáradtság miatt nem figyel az útra, hanem azért, mert filmet néz vagy sms-t ír.
  • Vészfékjelzés (ESS): ezzel az eszközzel a ráfutásos balesetek előzhetők meg. Intenzív fékezés esetén a rendszer a féklámpák gyors villogtatásával automatikusan jelzi a jármű mögött haladóknak, hogy a sofőr a szokásosnál erőteljesebben fékez.
  • Tolatásérzékelő és -kamera: tolatóradarok már eddig is sok baleset előztek meg, még több esetben akadályozták meg, hogy a sofőr összetörje autója hátulját tolatás közben. A kisebb, alacsony tárgyak, de még egy, az autó mögött leguggoló gyermek azonban olykor aktiválta a radart. Csakhogy, amikor a sofőr hátranézett, nem látott semmit és senkit az autója mögött, ezért a figyelmeztetés ellenére folytatta a tolatást. Olykor tragédia történt emiatt. Az ilyen eseteket előzheti meg az a kamerarendszer, ami automatikusan bekapcsol, ha a sofőr hátramenetbe kapcsol és nemcsak hangjelzéssel figyelmeztet az esetleges veszélyre, hanem láthatóvá is teszi azt.
  • Sávtartó asszisztens (LKA): ami már ma is sok autóban létezik, azonban a legtöbben az elsők között kapcsolják vagy kapcsoltatják ki, mert idegesíti őket. Az LKA nem engedi a sáv elhagyását indexelés nélkül. Képes a sofőr akarata ellenére is visszakormányozni az autót a sávba, de sokan nem szeretik, amikor helyettük rángatja a kormányt. A rendszer automatikus döntéseit egyébként a sofőr az index használatával vagy éppen határozott kormánymozdulatokkal felülbírálhatja.

 

 

Hogy miért van mindezekre szükség?

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa azért fogadta el GSR2 (General Safety Regulation 2) rendeletet, mert még nem adta fel, hogy 2050-től senki ne veszítse életét az unió útjain közúti közlekedési balesetekben. Ez a Vision Zero program. A statisztikák szerint a balesetek 90 százaléka az európai utakon emberi hibára vezethető vissza. A legfőbb baleseti okok a gyorshajtás, az ittas, a bódult, a fáradt vagy figyelmetlen vezetés. Azonban az Európai Bizottság becslése szerint az ilyen hibákra visszavezethető balesetek száma 30-50 százalékkal is csökkenthető lenne a kötelező vezetéstámogató rendszerekkel. A technika ugyanis folyamatosan fejlődik, és egyszerre több mindenre is képes figyelni.


 

