Erre senki nem számított az M1-esen, átalakította a terelést egy sofőr + videó

Nem mindennapi jelenetet rögzített egy fedélzeti kamera az M1-es autópályán.

2026. 03. 08. 15:40
Forrás: BpiAutósok
A felvételt beküldő Bpiautósok-olvasó szerint a jelenet a Fejér megyei szakaszon történt. „Az M1-en Budapest felé a terelésben egy használtautó-nepper, hogy át tudjon menni az átterelt sávba, lebontotta egy szakaszon az elválasztó terelőoszlopokat” – írta a beküldő. A videón látszik, ahogy az autós egyszerűen lebontja a terelőelemeket, majd áthajt a lezárt sávba. Teljesen értelmetlen volt a sofőr ügyködése, mert – ahogy a beküldő is megjegyezte – a két sáv végül ugyanoda vezetett, és ugyanúgy bedugult.

A videó második részében egy egészen különös kanyarodást láthatunk Kecskeméten, ami szintén értelmetlen volt. A felvételt készítő olvasónk azt írta, hogy március 2-án történt az eset, amikor egy audis olyan balra kanyarodást mutatott be, amelynek logikáját nehéz megfejteni.

 

