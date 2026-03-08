autós hírturbómotoraukcióToyota Suprasportkocsi

Elképesztő áron talált gazdára egy szinte még bejáratós Toyota Supra

A Halálos iramban film ikonjával ellentétben tuningmentes, gyári állapotú ez a 28 éves, turbós sportkocsi.

2026. 03. 08. 13:27
Fotó: Toyota
Manapság hihetetlen összegekért cserélnek gazdát az 1993 és 2002 között gyártott, negyedik generációs (A80-as) Toyota Suprák, részben az örökzöld formaterv, a remek vezethetőség és megbízhatóság, részben pedig a Halálos iramban című mozifilm-franchise miatt. A sorozat első részében az azóta már elhunyt Paul Walker hajtott egy alaposan felpiszkált, narancsszínű példányt, amely 2021-ben rekordáron, 550 ezer dollárért kelt el a Barrett-Jackson aukciós ház árverésén. És van még egy ok, ami miatt ez a kupé egyre keresettebb a használtautó-piacon: a tuningpotenciál miatti hírnév. A legendásan strapabíró, háromliteres, soros hathengeres, ikerturbós 2JZ-GTE motorból ugyanis a bőségesen rendelkezésre álló tuningalkatrészek felhasználásával akár az eredeti teljesítmény háromszorosát, 1000 lóerőt is ki lehet hozni. 

Fotó: Toyota

Ennek fényében érthető, hogy az utóbbi években nem csak a filmsztár példányok ára lőtt ki, hanem mindegyiké, beleértve a leharcoltabbakat is. Idén a különleges és drága autókra szakosodott Mecum aukciós háznál is felbukkant egy, mely a Toyota Supra-kínálat felső végét képviseli. Eleve az ikerturbós 2JZ motor van benne a jóval gyengébb szívó alternatíva helyett, amely a vágyott hatfokozatú manuális Getrag sebességváltón keresztül küldi az erőt a hátsó kerekekre, ráadásul az autó az A80-as modellek utolsó gyártási évéből, 1998-ból származik. Tekintettel arra, hogy a Supra mennyire népszerű alanya az átalakításoknak, nehéz olyat találni, amelyet nem tuningoltak, ez azonban teljesen eredeti, pontosan úgy néz ki, mint új korában, és a hathengeres turbómotor 324 lóerős gyári teljesítményét sem csavarták feljebb. 

Fotó: Toyota

Mégis, igazán különlegessé a mindössze 6071 mérföldes (9770 kilométeres) futásteljesítmény teszi, az előéletéről pedig annyit lehet tudni, hogy ’98 augusztusában vásárolták újonnan a floridai Pinellas Parkban, egy Toyota-kereskedésben. Super White fényezésű, és az eredeti ötküllős, 17 colos, fényes krómozott könnyűfém keréktárcsáin gurul. Nincsenek feljegyzések arról, hogyan tárolták vagy tartották karban az évtizedek során, de a tükörsima felületű karosszéria arra utal, hogy idejének nagy részét zárt garázsban töltötte. A beltere szintén makulátlan, a leírás szerint a levehető targatetőt soha nem távolították el a helyéről. Még az állapotát látva is meglepetést okozott a Mecum árverésén, hogy végül 220 ezer dollárért, azaz 73 millió forintért kelt el a megkímélt Supra, az eredetileg vártnál 30-40 százalékkal drágábban.

Fotó: Toyota

 

Fontos híreink

Belföldi híreink

Külföldi híreink

