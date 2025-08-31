autós olvasnivalóhasznált autójapán autósportkocsiveterán

Reneszánszukat élik a japán sportkocsik – de mennyibe kerülnek használtan?

Magyarországon is sokan vágynak hobbiautóként az ikonikus, a néhány évestől a veteránig terjedő korú kupékra. Íme, a toplista a legnépszerűbb típusokkal és azok áraival.

2025. 08. 31. 10:34
Brutálisan tuningolható a mozivászonról is jól ismert negyedik generációs Supra, de egyáltalán nem olcsó, és rutinos sofőrt kíván Fotó: Toyota
Ha nem is haltak ki, napjainkra jócskán megtizedelődött a klasszikus sportkupék kínálata, aminek keresleti és kínálati oldalon is nyomós oka van. Bizony, az elmúlt években a nem családi autót kereső vásárlók jelentős része is másfajta kategóriára (alapvetően SUV-ra) szokott át, maguk a gyártók pedig vaskos bírsággal járó uniós szén-dioxid-kvóták teljesítéséhez sokszor rétegmodellként sem engedhetik meg maguknak az izmos benzinesek értékesítését. 

Hol vannak már a dicső nyolcvanas-kilencvenes évek rizsrakétái, bukólámpával, fogfúróként süvítő turbóval,

a tökéletes arányok érdekében felvállaltan szerény helykínálattal, az európai riválisokhoz képest feltűnően modern műszaki megoldásokkal? 

Csinos forma bukólámpákkal, 16 szelepes motor és összkerék-kormányzás: okkal volt vágyott kupé a Prelude
Fotó: Honda

Nos, nem csak az emlékeinkben, hanem a használtpiacon is fix a helyük – és a nyugati trendeket követve egyre többen vágynak ilyenre hobbiautóként, hogy egy-egy hétvégén a szerpentinen kieresszék a gőzt, vagy csak békésen csordogálva mutassanak valami szépet az utca népének. Erre pedig a felkelő nap országából érkező klasszikus veteránok (például Datsun 240Z) éppúgy alkalmasak, mint a könnyebben elérhető és fenntartható használt gépek a 2010-es évekből (például Toyota GT86 és Subaru BRZ). Ám a legnagyobb kereslete e két végpont közti, vagyis fiatalabb oldtimer és 20-30 éves youngtimer kínálatnak van, mégpedig azért, mert gyártásuk idején uralták a japánok a szegmenset. 

Egyre drágábban cserélnek gazdát az analóg korszak japán sportkocsijai, például az Eclipse GS Turbo
Fotó: Mitsubishi

Ez a korszak sokaknak – különösen az akkoriban gyerekként a szobájukat autós poszterrel kitapétázó mai középkorúaknak – mélyen bevésődött, az ezredforduló után pedig rátett egy lapáttal a nyálcsorgatásra a Halálos iramban sorozat felhozatala a japán sportgépekkel, élükön a driftelve tüzet okádó Toyota Suprákkal. 

Mind többen fedezék fel a titokzatos kinti belpiacos (JDM) kínálat csodáit is,

persze nem a kei carok, hanem a jobbkormányos Nissan Skyline-ok és társaik után kutakodva. Ugyanakkor a modellek egy része itthon is kapható volt, kezdve a „boyracer” Honda CR-X-től egészen a méregdrága és high-tech Mitsubishi 3000 GT-ig, sőt, utóbbi nemcsak az importőr kínálatában jelent meg, hanem a hírhedt Conti Car maffiaszalon is eladott belőle jó néhányat.

Míg a kortárs Mazda RX-8-ra szerény a kereslet, a megbízható Nissan 350Z használtan is kedvelt
Fotó: Nissan

„A japán sportautók iránti lelkesedés máig töretlen: egyrészt az Európában is elérhető, nagyobb számban forgalmazott modellek, másrészt a Japánból importált, ritka ikonok iránt nő folyamatosan az érdeklődés. Ezek a tuningkultúra alapjai lettek, hiszen már megjelenésükkor is hatalmas teljesítménytartalékokat rejtettek” – vázolja fel napjaink helyzetét Lőcsei Dániel, a Használtautó.hu márkamenedzsere, miután munkatársaival összeállította a japán sportkocsik népszerűségi toplistáját. Eszerint nálunk a Toyota Celica a legkedveltebb, melyből jelenleg 136 eladó példányt kínálnak jelenleg 2,1 millió forintos átlagáron, 224 ezer km futással és 26,5 év körüli átlagéletkorral. Egy elérhető árú, megbízható, csinos típusról van szó.

Forrás: Használtautó.hu

Típusarányosan a legnagyobb érdeklődési indexet (háromszáz keresés a Használtautó.hu-n húsz eladó autóra) mutatja az ikonikus, 2JZ motorral felszerelt Toyota Supra, mely persze magas ára miatt a többség számára megmarad álomnak, ellenben a koros Honda Prelude és Mitsubishi Eclipse beszerzése sokaknak reális lehet. 

Számottevő érdeklődés (összesen 380 keresés) mutatkozik a hátsókerék-hajtású, V6-os szívómotoros Nissan 350Z-re

és 370Z nevű utódjára, míg az átlagosan 35 millió forintért kínált GT-R most kifutó R35 szériája (örökölt becenevén „Godzilla”) nem csak élményt, de társadalmi státust is adhat tulajdonosainak. Egyetlen középmotorosként a Toyota MR2 is felkerült a listára első két generációjával – a harmadiknak egy másik, szintén vonzó műfajban, a kabriók között van a helye.   

 

