Reneszánszukat élik a japán sportkocsik – de mennyibe kerülnek használtan?

Ha nem is haltak ki, napjainkra jócskán megtizedelődött a klasszikus sportkupék kínálata, aminek keresleti és kínálati oldalon is nyomós oka van. Bizony, az elmúlt években a nem családi autót kereső vásárlók jelentős része is másfajta kategóriára (alapvetően SUV-ra) szokott át, maguk a gyártók pedig vaskos bírsággal járó uniós szén-dioxid-kvóták teljesítéséhez sokszor rétegmodellként sem engedhetik meg maguknak az izmos benzinesek értékesítését.

Hol vannak már a dicső nyolcvanas-kilencvenes évek rizsrakétái, bukólámpával, fogfúróként süvítő turbóval,

a tökéletes arányok érdekében felvállaltan szerény helykínálattal, az európai riválisokhoz képest feltűnően modern műszaki megoldásokkal?

Csinos forma bukólámpákkal, 16 szelepes motor és összkerék-kormányzás: okkal volt vágyott kupé a Prelude

Fotó: Honda

Nos, nem csak az emlékeinkben, hanem a használtpiacon is fix a helyük – és a nyugati trendeket követve egyre többen vágynak ilyenre hobbiautóként, hogy egy-egy hétvégén a szerpentinen kieresszék a gőzt, vagy csak békésen csordogálva mutassanak valami szépet az utca népének. Erre pedig a felkelő nap országából érkező klasszikus veteránok (például Datsun 240Z) éppúgy alkalmasak, mint a könnyebben elérhető és fenntartható használt gépek a 2010-es évekből (például Toyota GT86 és Subaru BRZ). Ám a legnagyobb kereslete e két végpont közti, vagyis fiatalabb oldtimer és 20-30 éves youngtimer kínálatnak van, mégpedig azért, mert gyártásuk idején uralták a japánok a szegmenset.

Egyre drágábban cserélnek gazdát az analóg korszak japán sportkocsijai, például az Eclipse GS Turbo

Fotó: Mitsubishi

Ez a korszak sokaknak – különösen az akkoriban gyerekként a szobájukat autós poszterrel kitapétázó mai középkorúaknak – mélyen bevésődött, az ezredforduló után pedig rátett egy lapáttal a nyálcsorgatásra a Halálos iramban sorozat felhozatala a japán sportgépekkel, élükön a driftelve tüzet okádó Toyota Suprákkal.

Mind többen fedezék fel a titokzatos kinti belpiacos (JDM) kínálat csodáit is,

persze nem a kei carok, hanem a jobbkormányos Nissan Skyline-ok és társaik után kutakodva. Ugyanakkor a modellek egy része itthon is kapható volt, kezdve a „boyracer” Honda CR-X-től egészen a méregdrága és high-tech Mitsubishi 3000 GT-ig, sőt, utóbbi nemcsak az importőr kínálatában jelent meg, hanem a hírhedt Conti Car maffiaszalon is eladott belőle jó néhányat.