Már csak január végéig látogatható a gödöllői fénypark

A Gödöllői Királyi Kastély történelmi kertjében, mely műemlék és természetvédelmi oltalom alatt áll, 2024 telén hoztak létre először fénykertet. Majd ennek sikerén felbuzdulva úgy döntöttek, hogy 2025-ben kétszer nagyobb területen, kétszer több szoborral várják az érdeklődőket. A korábban kiállítottak közül ezen a télen csak Erzsébet királyné óriási fényszobra tért vissza a parkba, a többi mind új, és kifejezetten erre a helyszínre készített különlegesség. Az installációkon százezernél is több „fénycsepp” ragyog, amelyek, így hogy végre hó is hullott rájuk, még elragadóbb látványt nyújtanak.

A Gödöllői Királyi Kastély történelmi kertjében felállított fényszobrok a havas tájban talán még varázslatosabb látványt nyújtanak

A 2025-ös kiállítás négy olyan témát kelt életre, amelyek kötődnek a kastélyhoz. Ilyen a Zene elnevezésű rész, ahol világító és hangokat adó hangszerek, valamint a múlt dallamai által ihletett jelenetek láthatók.

A kifejezetten a gyermekeknek szóló részen a kastély mesefigurájának, Herczeg Egérvári Elemérnek elevenedik meg a története, ahol többek között egy óriási fénytorta, kisvasút és hintó is látható.

Megidézik Sissi kertjét is, mely ezúttal fényvirágokba borulva tiszteleg a királyné kedvenc pihenőhelye előtt. A negyedik, Barokk elnevezésű részen fenséges díszítések és a császári elegancia lenyűgöző illúziói láthatók.

A fényszobrok és interaktív fotópontok mellett a látogatók kipróbálhatják az óriáskereket is, amelyet először állítottak fel a parkban, és a tetejéről lélegzetelállító kilátás nyílik a kivilágított kertre és a királyi kastélyra.