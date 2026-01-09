Jannik Sinner a leendő párospartnere, Carlos Alcaraz ellen kezdi az évet – nagyon jól jártak

Az elmúlt nyolc Grand Slam-tenisztorna férfi egyes versenyszáma végén négyszer Jannik Sinner, négyszer pedig Carlos Alcaraz emelte magasba a trófeát. Az olasz játékos az elmúlt öt GS-en egyaránt döntős volt, a legutóbbi három finálét épp a spanyolok jelenlegi világelsője ellen játszotta. Akárcsak az eddigi utolsó tétmérkőzésüket, az ATP-világbajnokság döntőjét. Mivel az első két kiemeltjei lesznek, jó esély van arra, hogy a jövő héten kezdődő Australian Open végén is az egymás elleni találkozójukon dől el a trófea sorsa. Ám 2026-ban már előtte összecsapnak: a dél-koreai Incshon városában magyar idő szerint szombaton reggel, a tervek szerint 8 órától gálamérkőzést vívnak – erre pénteken egymás elleni, és a helyi fiatalokkal közös asztaliteniszezéssel is hangoltak.

Jannik Sinner (balra) és Carlos Alcaraz dél-koreai gálamérkőzését asztaliteniszezés is megelőzte (Fotó: AFP/Jung Yeon-Je)

Carlos Alcaraz és Jannik Sinner közös teniszpárost alkothat?

A mérkőzést megelőző pénteki sajtótájékoztatón a két játékos egymást dicsérte, és arról is beszéltek, hogy a jövőben akár egy párost is alkothatnak. Alcaraz elismerte, hogy már gondoltak erre, pláne mert ő tenyeressel, Sinner pedig fonákkal a világ egyik legjobbja, így kiegészítenék egymást, ha az egyéni versenyek mellett lenne rá idejük. Olasz riválisa megerősítette, valóban jó lenne legalább egyszer párosban játszaniuk, és erre akár már a következő egy-két évben sor kerülhet – sokak szerint akár az év végi Laver Kupán.

🎙️: “Would you ever consider playing teaming up as a double pair?”



🇪🇸: “At least once would be fine. But I think I’m playing forehand and he’s playing backhand, if my partner agree [points at Jannik]."



🇮🇹: "We have never talked about this, but I think it would be fun. Maybe… pic.twitter.com/hJv0f75gCA — janniksin archive (@sinnervideos) January 9, 2026

Az Australian Openen kétszeres címvédő Jannik Sinner és a nála szűk két évvel fiatalabb Carlos Alcaraz a szórakoztatás mellett igyekszik komolyan venni az incshoni párharcukat a 15 ezer helyszíni néző előtt, és nem is véletlen, hogy meg akarnak dolgozni a pénzükért. Már tavaly októberben, egy szaúd-arábiai gálaeseményen is hatalmas összegnek számított az a 1,5 millió dollár, amit minden résztvevő fejenként megkapott, de erre most Szöulban még jobban rákontráztak:

az olasz és a spanyol teniszező is 1,7 millió fonttal lesz gazdagabb az egymás elleni mérkőzés után. Összehasonlításképpen, a melbourne-i Grand Slam-tornán csak a végső győztes kap ennél többet, a döntő vesztese is „csak" 1,6 millió fontos pénzdíjban részesül.

A szurkolók abban bíznak, hogy a dél-koreai mérkőzésük az elmúlt jó néhány párharcukhoz hasonlóan emlékezetes lesz – ebben az esetben talán senki nem sajnálja majd tőlük ezt a hatalmas összeget.