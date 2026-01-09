teniszgálamérkőzésJannik SinnerCarlos Alcaraz

Jannik Sinner a leendő párospartnere, Carlos Alcaraz ellen kezdi az évet – nagyon jól jártak

Magyar idő szerint szombat reggel rendezik meg 2026 első igazi teniszrangadóját. Jannik Sinner és Carlos Alcaraz a dél-koreai Szöul melletti Incshon városában csap össze gálamérkőzésen, ez lesz mindkettejüknek az első meccse idén. Előtte sejtelmesen beszéltek arról, hogy a jövőben egy párost alkothatnak a teniszpályán.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 20:01
Jannik Sinner (balra) és Carlos Alcaraz szombaton csap össze először 2026-ban
Jannik Sinner (balra) és Carlos Alcaraz szombaton csap össze először 2026-ban (Fotó: AFP/Jung Yeon-Je)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt nyolc Grand Slam-tenisztorna férfi egyes versenyszáma végén négyszer Jannik Sinner, négyszer pedig Carlos Alcaraz emelte magasba a trófeát. Az olasz játékos az elmúlt öt GS-en egyaránt döntős volt, a legutóbbi három finálét épp a spanyolok jelenlegi világelsője ellen játszotta. Akárcsak az eddigi utolsó tétmérkőzésüket, az ATP-világbajnokság döntőjét. Mivel az első két kiemeltjei lesznek, jó esély van arra, hogy a jövő héten kezdődő Australian Open végén is az egymás elleni találkozójukon dől el a trófea sorsa. Ám 2026-ban már előtte összecsapnak: a dél-koreai Incshon városában magyar idő szerint szombaton reggel, a tervek szerint 8 órától gálamérkőzést vívnak – erre pénteken egymás elleni, és a helyi fiatalokkal közös asztaliteniszezéssel is hangoltak.

Jannik Sinner (balra) és Carlos Alcaraz dél-koreai gálamérkőzését asztaliteniszezés is megelőzte
Jannik Sinner (balra) és Carlos Alcaraz dél-koreai gálamérkőzését asztaliteniszezés is megelőzte (Fotó: AFP/Jung Yeon-Je)

Carlos Alcaraz és Jannik Sinner közös teniszpárost alkothat?

A mérkőzést megelőző pénteki sajtótájékoztatón a két játékos egymást dicsérte, és arról is beszéltek, hogy a jövőben akár egy párost is alkothatnak. Alcaraz elismerte, hogy már gondoltak erre, pláne mert ő tenyeressel, Sinner pedig fonákkal a világ egyik legjobbja, így kiegészítenék egymást, ha az egyéni versenyek mellett lenne rá idejük. Olasz riválisa megerősítette, valóban jó lenne legalább egyszer párosban játszaniuk, és erre akár már a következő egy-két évben sor kerülhet – sokak szerint akár az év végi Laver Kupán.

Az Australian Openen kétszeres címvédő Jannik Sinner és a nála szűk két évvel fiatalabb Carlos Alcaraz a szórakoztatás mellett igyekszik komolyan venni az incshoni párharcukat a 15 ezer helyszíni néző előtt, és nem is véletlen, hogy meg akarnak dolgozni a pénzükért. Már tavaly októberben, egy szaúd-arábiai gálaeseményen is hatalmas összegnek számított az a 1,5 millió dollár, amit minden résztvevő fejenként megkapott, de erre most Szöulban még jobban rákontráztak: 

az olasz és a spanyol teniszező is 1,7 millió fonttal lesz gazdagabb az egymás elleni mérkőzés után. Összehasonlításképpen, a melbourne-i Grand Slam-tornán csak a végső győztes kap ennél többet, a döntő vesztese is „csak" 1,6 millió fontos pénzdíjban részesül.

A szurkolók abban bíznak, hogy a dél-koreai mérkőzésük az elmúlt jó néhány párharcukhoz hasonlóan emlékezetes lesz – ebben az esetben talán senki nem sajnálja majd tőlük ezt a hatalmas összeget.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekvilágháború

Berlin 80 éve és ma

Bayer Zsolt avatarja

Ma muszlimok tömege imádja Allahot ugyanott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu