Jannik SinnerATP-világbajnokságCarlos Alcaraz

Több mint tíz percen keresztül állt Alcaraz és Sinner döntője

A Roland Garros, Wimbledon és a US Open után az évzáró ATP-világbajnokság döntőjét is Carlos Alcaraz és Jannik Sinner vívta egymás ellen. Az már az ATP-vb korábbi szakaszában eldőlt, hogy Alcaraz zárja világelsőként az évet, a címvédő Sinner ellen azonban szerette volna megszerezni az első ATP-vb-trófeáját is. A szoros döntőt azonban Sinner nyerte meg 7:6, 7:5-re.

Koczó Dávid
2025. 11. 16. 20:41
A világ két legjobb teniszezője, Carlos Alcaraz és Jannik Sinner ezúttal az évzáró ATP-vb döntőjében csapott össze Fotó: AFP/Marco Bertorello
Jannik Sinner és Carlos Alcaraz kiemelkedik a férfi teniszezők közül. Ők nyerték a Grand Slam-tornákat, sőt az Australian Open kivételével mást a döntőbe sem engedtek be. Mindketten több mint duplaannyi ATP-ranglistapontot gyűjtöttek idén, mint a rangsorban harmadik Alexander Zverev. Nem volt meglepő tehát, hogy az évzáró ATP-világbajnokság döntőjében is Alcaraz és Sinner csapott össze, mindketten veretlenül meneteltek a fináléig a torinói tornán.

A general view of the Inalpi Arena appears before Carlos Alcaraz of Spain plays in the Final Men's Singles Round match against Jannik Sinner of Italy during day eight of the Nitto ATP Finals 2025 at Inalpi Arena in Turin, Italy, on November 16, 2025. (Photo by Miguel Reis/NurPhoto) (Photo by Miguel Reis / NurPhoto via AFP)
Az olaszok címvédésben, azaz Jannik Sinner győzelmében reménykedtek a Carlos Alcaraz elleni ATP-vb-döntő előtt Torinóban (Fotó: NurPhoto via AFP/Miguel Reis)

Sinner már az elmúlt két évben is nagyon jól teniszezett az évzáró eseményen: 2023-ban a döntőben még kikapott Novak Djokovicstól, tavaly már megnyerte a tornát. Alcaraz viszont először jutott be a döntőbe az egyetlen olyan kiemelt tornán, amelyet a nagy spanyol előd, Rafael Nadal sosem tudott megnyerni.

ATP-vb: Rosszul lett egy néző

Alig néhány játék zajlott le a döntőből, amikor több mint tíz percre leállt a finálé. A lelátón rosszul lett egy néző, rajta kellett segíteni.

Az orvosi ellátás után Sinner és Alcaraz folytathatta a meccset, s az első játszma egyetlen bréket sem hozott. Az egyetlen bréklabda 6:5-nél egyben játszmalabdát is jelentett Alcaraznak, de Sinner hárította, majd 7-4-es rövidítéssel ő került szettelőnybe, a hazai közönség – például az idén csodás meccsel visszavonult Fabio Fognini vagy a Mercedes F1-es versenyzője, Kimi Antonelli – nagy örömére.

Alcarazt az első játszma hajrájában ápolták, majd a szett lezárása után kötést is kapott a combjára, mégis brékkel kezdett a második játszmában. Sinner az egész torna során először veszítette el az adogatójátékát.

Sinner elképesztő sorozata folytatódott Alcaraz ellen is

A korai brék azonban arra sem volt elég, hogy Alcaraz kiharcolja a döntő játszmát. Sinner fordított, 7:5-re megnyerte a második szettet, s ezzel megvédte címét.

Egészen elképesztő, hogy Jannik Sinner egymás után két évben nyerte meg szettveszteség nélkül az ATP-vb-t.

Alcaraz az év végi világelsőséggel vigasztalódhat, s esetleg még jövő héten a Davis-kupával, legalábbis ha a döntőben elszenvedett sérülése után is vállalja a játékot. Sinner már korábban bejelentette, hogy ezúttal nem áll a címvédő olasz válogatott rendelkezésére.

