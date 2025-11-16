Több mint tíz percen keresztül állt Alcaraz és Sinner döntője

Jannik Sinner és Carlos Alcaraz kiemelkedik a férfi teniszezők közül. Ők nyerték a Grand Slam-tornákat, sőt az Australian Open kivételével mást a döntőbe sem engedtek be. Mindketten több mint duplaannyi ATP-ranglistapontot gyűjtöttek idén, mint a rangsorban harmadik Alexander Zverev. Nem volt meglepő tehát, hogy az évzáró ATP-világbajnokság döntőjében is Alcaraz és Sinner csapott össze, mindketten veretlenül meneteltek a fináléig a torinói tornán.

Az olaszok címvédésben, azaz Jannik Sinner győzelmében reménykedtek a Carlos Alcaraz elleni ATP-vb-döntő előtt Torinóban (Fotó: NurPhoto via AFP/Miguel Reis)

Sinner már az elmúlt két évben is nagyon jól teniszezett az évzáró eseményen: 2023-ban a döntőben még kikapott Novak Djokovicstól, tavaly már megnyerte a tornát. Alcaraz viszont először jutott be a döntőbe az egyetlen olyan kiemelt tornán, amelyet a nagy spanyol előd, Rafael Nadal sosem tudott megnyerni.

ATP-vb: Rosszul lett egy néző

Alig néhány játék zajlott le a döntőből, amikor több mint tíz percre leállt a finálé. A lelátón rosszul lett egy néző, rajta kellett segíteni.