Sinner egy nagy csatát már elveszített, de a vb-döntőben visszavághat Alcaraznak

Ki más, mint Jannik Sinner és Carlos Alcaraz vívhatná az ATP-világbajnokság döntőjét? Az olasz teniszező után a spanyol világelső is könnyedén hozta a maga elődöntőjét, így vasárnap összejön az álompárosítás a torinói fináléban. Sinner egy nagy csatát már elveszített Alcarazzal szemben, de nem bánkódik túl sokat emiatt.

2025. 11. 15. 22:19
Jannik Sinner jutott elsőként a fináléba, újra világbajnok lehet Fotó: MIGUEL REIS Forrás: NurPhoto
Jannik Sinner szettveszteség nélkül teljesítette az év végi világbajnokság csoportkörét, majd a szombati elődöntőben is folytatta a menetelését. Alex de Minaur az első játszmában még tudta vele tartani a lépést, végül csak 7:5-re nyerte meg az olasz, ám a második elején kétszer is elvette ellenfele adogatását, így meg volt pecsételve az ausztrál játékos sorsa. A címvédő Sinner 6:2-vel húzta be a második szettet, ezután feltett lábakkal figyelhette, ki lesz a másik finalista.

Carlos Alcaraz is megnyerte a maga elődöntőjét, így ismét összecsap Jannik Sinnerrel
Carlos Alcaraz is megnyerte a maga elődöntőjét, így ismét összecsap Jannik Sinnerrel Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Alcaraz is simán nyert

A másik elődöntőben Carlos Alcaraz és Felix Auger-Aliassime vívott meg egymással. A torinói közönség által kifütyült spanyol klasszis 38 perc alatt, 6:2-re hozta az első játszmát, a második viszont nehezebbre sikerült. Alcaraz könnyedén hozta az adogatójátékait, de bréklabdához nem jutott egészen a legfontosabb pillanatig, 5:4-nél vette el a kanadai szerváját és ezzel megnyerte a mérkőzést.

A vasárnapi fináléban tehát összejött az álompárosítás. Sinner és Alcaraz idén testvériesen „elosztotta” egymás közt a Grand Slam-trófeákat, előbbi az Australian Openen és Wimbledonban diadalmaskodott, ezek alapján nem nehéz kitalálni, hogy utóbbi a Roland Garroson és a US Openen nem talált legyőzőre. Holnap este eldől, hogy melyikük emelheti magasba az év ötödik legfontosabb trófeáját, ám az már korábban eldőlt, hogy kettejük egyik nagy csatáját Alcaraz nyeri, ugyanis azzal, hogy a 22 éves játékos a négy közé jutott, bebiztosította, hogy ő zárja az évet a ranglista élén.

Sinner nem bánkódik a világelsőség miatt

A zsinórban harmadszor vb-döntős Sinnernél arról érdeklődtek Torinóban, bánja-e, hogy így alakult az év. Felvetették neki, hogy ha a doppingvétsége miatt nem kell kihagynia három hónapot, akkor talán ő lenne most a világelső, de ő nem foglalkozik ezzel.

Nem tudhatjuk, hogy mi történt volna abban a három hónapban. Őszintén szólva, én már nem gondolkozom ezen 

– zárta rövidre a kérdést Sinner. – Minden okkal történik. Talán azért veszítettem el a Roland Garros döntőjét, hogy aztán győzzek Wimbledonban. Talán Sanghajban azért kellett feladnom a meccsem, hogy jobban fel tudjak készülni az év végére. Boldog vagyok, hogy egy döntővel zárhatom le ezt az elképesztő idényt, főleg, hogy mindezt Torinóban tehetem meg. Nagyon örülök.

Ha idén is a fedettpályás, kemény borítású viadalon zsinórban 30. mérkőzését megnyerő Sinner lesz a világbajnok, ő lehet a tenisz történetében a kilencedik olyan férfi játékos, aki megvédi a vb-címét. Korábban ez csak Ilie Nastasének, Björn Borgnak, Ivan Lendlnek, John McEnroe-nak, Pete Samprasnek, Lleyton Hewittnak, Roger Federernek és Novak Djokovicsnak sikerült.

ATP-vb, elődöntő:

  • Jannik Sinner (olasz, 2.)–Alex de Minaur (ausztrál, 7.) 7:5, 6:2
  • Carlos Alcaraz (spanyol, 1.)–Felix Auger-Aliassime (kanadai, 8.) 6:2, 6:4

 

