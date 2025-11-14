teniszATP-vbATP-világbajnokságCarlos Alcaraz

Alcaraz mellőzte a drámát, eldőlt az év végi világelsőség

Carlos Alcaraz két játszmában, 6:4, 6:1-re legyőzte Lorenzo Musettit a Torinóban zajló ATP-világbajnokságon, s így csoportelsőként továbbjutott az elődöntőbe. Alcaraz győzelmével az is eldőlt, hogy a spanyol marad a világelső az év végéig.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 10:14
A spanyol a győzelem mellett a világelsőségnek is örülhetett Fotó: Domenico Cippitelli Forrás: NurPhoto/AFP
Carlos Alcaraz nem bízott semmit a véletlen Lorenzo Musetti ellen, akit 1 óra 24 perc alatt elintézett, s így hibátlan mérleggel, mindössze egy szettet elveszítve biztosította első helyét a Jimmy Connors-csoportban. A hatszoros Grand Slam-tornagyőztes spanyol klasszis a továbbjutást mellett az év végi világelsőséget is elkönyvelhette, így ugyanis már biztosan nem érheti utol Jannik Sinner.

Carlos Alcaraz hibátlanul jutott tovább a csoportkörből
Carlos Alcaraz hibátlanul jutott tovább a csoportkörből. Fotó: NurPhoto/AFP/Domenico Cippitelli

 

Alcaraz örül a világelsőségnek

– Nagyon sokat jelent nekem. Mindig az a célom, hogy világelsőként zárjam az évet. Őszintén szólva az év elején nagyon távolinak tűnt az első hely, hiszen ott volt Jannik, aki majdnem minden tornát megnyert, amin elindult. A szezon közepétől jobban hajszoltam, és végül sikerült. Nap mint nap rengeteg munkát belefektettünk, nagyon büszke vagyok a csapatomra és magamra – mondta Alcaraz, aki karrierje során másodszor zárja világelsőként az évet.

A spanyol teniszező mellett Alex De Minaur jutott tovább a kvartettből, az ausztrál 7:6 (7-3), 6:3-ra legyőzte az amerikai Taylor Fritzet, és így az egymás elleni eredmény miatt végül ő végzett a második helyen.

Az ATP-világbajnokság csoportköre pénteken zárul, a Björn Borg-csoportban Sinner az amerikai Ben Sheltonnal mérkőzik meg, míg a harmadik helyen kiemelt Alexander Zverev a kanadai Felix Auger-Aliassime ellen játszhat minden bizonnyal ki-ki meccset a második helyért.

ATP-vb, Jimmy Connors-csoport, 3. forduló:

  • Alex De Minaur (ausztrál, 6.)–Taylor Fritz (amerikai, 7.) 7:6 (7–3), 6:3
  • Carlos Alcaraz (spanyol, 1.)–Lorenzo Musetti (olasz, 9.) 6:4, 6:1

A csoport végeredménye: 1. Alcaraz 3, 2. De Minaur 1 (3-4), 3. Fritz 1 (3-4), 4. Musetti 1 (2-5)

 

 

