A „rosszfiú” újra verhetetlen, és Zverev testén átjutva már elődöntős a tenisz-vb-n

Miután a torinói tenisz-vb-re az utolsó pillanatban becsúszó Lorenzo Musetti kedden már talpra ugrasztotta a hazai nézőket azzal, hogy legyőzte az ausztrál De Minaurt (7:5, 3:6, 7:5), és ezzel ébren tartotta a továbbjutási esélyeit – igaz, ehhez a világelső Carlos Alcarazt kellene csütörtök este legyőznie –, szerdán késő este újra büszkén tombolhattak a lelátókon a hazai szurkolók. A címvédő Jannik Sinner második csoportmérkőzését is megnyerte a férfi teniszezők torinói ATP-világbajnokságán – 6:4, 6:3-ra verte a német Zverevet –, és ezzel a sikerével a harmadik meccsétől függetlenül bejutott az elődöntőbe.

Jannik Sinner újabb magabiztos győzelmével már elődöntős az ATP-vb-n. Fotó: AFP/Marco Bertorello

Robog a Sinner-expressz, már 15 meccse veretlen az olasz

A 24 éves Sinner előzetesen 14 mérkőzés óta veretlen volt, és legutóbb október 5-én kapott ki Sanghajban, amikor a holland Tallon Griekspoor 6:7, 7:5, 3:2-es vezetésénél feladta a találkozót. A német Zverev elleni párharcban előzetesen a dél-tiroli teniszező vezetett 5-4-re, úgy, hogy idén a mostani vb-meccsüket is beleszámítva mind a négy összecsapásukat megnyerte Sinner, és mindössze 1 szettet veszített a német ellen.

Sinner–Zverev meccsek 2025-ben

01. 26. Australian Open (döntő) 6:3, 7:6, 6:3

10. 26. Bécs (döntő) 3:6, 6:3, 7:5

11. 01. Párizs (elődöntő) 6:0, 6:1

11. 12. Torino (vb-csoportmeccs) 6:4, 6:3

Zverev szerdán nagyobb ellenállást tanúsított, mint a párizsi 1000-s torna elődöntőjében, ám ahhoz kevés volt, hogy legyőzze Sinnert. Pedig esélye akár lehetett volna a bravúrra, de a hétből egy bréklabdájával sem tudott élni az 1 óra 38 percig tartó mérkőzésen. Sinner tehát már biztosan elődöntős, a másik továbbjutó helyért pedig Zverev és az amerikai Ben Sheltont nagy csatában 4:6, 7:6, 7:5 legyőző kanadai Felix Auger-Aliassime küzd majd meg pénteken.

Sinner ismét élete formájában játszik

A BBC elemzése szerint ez a meccs tökéletesen megmutatta, mi a különbség Sinner és Alcaraz kivételével a többi játékos között. Ugyanis hiába szervált jól Zverev, hiába jutott el hét brékpontig, hiába tartotta a lépést az olasszal, a végén sima két szettben nyert a címvédő. Egyszerűen koncentráció terén verhetetlen Sinner, ugyanis ahányszor veszélybe került az adogatása, azonnal bevágott egy ászt vagy egy ász értékű szervát, ami után egyszerűen megölte a pontot. Elképesztő nyomás alá tudta helyezni Zverevet, aki minden fontos pontnál passzivitásba kényszerült. Sinner összesen 28 nyerőt ütött, míg 14 ki nem kényszerített hibája volt a meccsen

Úgy éreztem, hogy a fontos pillanatokban nagyon jól szerváltam. Megpróbáltam a lehető legjobban teniszezni, amikor számított, mert Sascha nagyszerűen játszott. Nagyon elégedett vagyok a játékommal és azzal, ahogy a nehéz helyzeteket kezelni tudom

– mondta a találkozót követően Sinner.

A csoport állása: (és már elődöntős) Sinner. 2 győzelem Zverev 1 (2-2-es szettállás) Auger-Aliassime 1 (2-3) (már kiesett) Shelton 0

Az olasz szeretne az év végén világelsőként zárni, de erre kevés az esélye, ugyanis Alcaraznak már az is elég, hogy Sinner ne tudja őt megelőzni, ha a vb-n bejut az elődöntőbe.



