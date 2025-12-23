NB IKisvárdarévész attila

Eldőlhet az edzőkérdés az NB I meglepetéscsapatánál, amelynek játékosa rekordösszegért távozhat

Nagy valószínűséggel tavasszal is Révész Attila marad a Kisvárda vezetőedzője. Az NB I újoncánál az egyik játékos, Ridwan Popoola távozása képben lehet, a nigériai légiós Révész Attila szerint rekordösszegért kelhet el.

Magyar Nemzet
2025. 12. 23. 19:55
A Kisvárda trénere szerint rekordösszegért távozhat a légiós Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Gerliczki Máté szeptember végi távozásánál úgy tűnt, hogy Révész Attila csak ideiglenesen irányítja majd a Kisvárdát, amely jelenleg az NB I hatodik helyén áll, ám jelen állás szerint ő marad a vezetőedző.

Úgy tűnik, hogy Révész Attila marad a Kisvárda kispadján
Úgy tűnik, hogy Révész Attila marad a Kisvárda kispadján (Fotó: Purger Tamás/MTI Fotószerkesztőség)

– Volt most egy külföldi edző, akivel előrehaladott tárgyalások folytak, ám menet közben bejött egy ténylegesen jobb feltételeket kínáló ajánlat, valószínűleg azt fogadja majd el. Jelenleg ugyanott vagyunk, mint korábban, most nincs annyi időnk ezzel a kérdéskörrel foglalkozni – mondta Révész az M1 aktuális csatornának kedden.  

A vezetőedző az ünnepek előtti napokban a játékosokkal kapcsolatos megbeszéléseken vett részt.  

– Van, aki a több játékperc reményében szeretne váltani, illetve mi is keresünk olyan fiatal és középkorú magyar játékosokat, akiket hosszabb távra beépíthetnénk a csapatba – fogalmazott Révész, aki a sportigazgatói pozíciót is betölti a klubnál.

Révész Attila rekordösszeget remél

Az 53 esztendős szakember hozzátette, az afrikai felderítőúton felfedezett nigériai Ridwan Popoola iránt komoly érdeklődés van, volt olyan hét, amikor három konkrét, szép összeget tartalmazó ajánlat érkezett érte.  

– Most is biztos vagyok benne, hogy rekordösszegért kelhet el. Még szeretnénk kivárni, hogy a tavaszi szezont is velünk tölthesse, biztos, hogy nem fogjuk a télen elengedni – mondta Révész Attila.

 

