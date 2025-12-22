„Érte is játszottak” – tragédia árnyékolta be a kisvárdai csodagólt

A mérkőzés egyetlen gólját Toniszlav Jordanov szerezte, a Kisvárda légiósa a saját térfeléről vette be a debreceniek kapuját: Dzsudzsák Balázs adta el a labdát a félpályánál, Jordanov pedig gyakorlatilag a felezővonalról, tökéletesen ívelt a hazaiak kapujába, a kint álló Varga Ádám nem ért vissza.

Családi tragédia árnyékolta be a Kisvárda győzelmét (Fotó: kisvardafc.hu)

– Toni szerepe hatalmas jelentőséggel bír, nemcsak a gólja miatt, nagy értéke a csapatnak. Nem véletlenül igazoltuk, de a bolgár és a magyar liga között hatalmas fizikai különbség van, ha pedig alacsonyabb szintről hozzuk ide, időre van szüksége, hogy utolérje magát. Ha őt top állapotban hoztuk volna ide, ott lenne a góllövőlista élén – mondta a Kisvárdát irányító Révész Attila.

– Az első félidőben a védők mögé kerülve próbálkoztam, és már láttam, hogy legalább 15 méterrel kijjebb áll a kapus. Szóval, amikor megkaptam azt a labdát, azonnal ellőttem. Szerencsére bement, csodálatos volt! Sokat gyakorlom, de ezt egy másodperc alatt kell eldönteni. Ha sikerül, te lehetsz a világ legboldogabb embere, ha nem, legfeljebb majd pár meccs múlva újra megpróbálod – értékelt mosolyogva a győztes gól szerzője.

Családi tragédia előzte meg a győzelmet

Révész az összecsapást közvetítő M4 Sportnak elárulta, hogy Oláh Bálint családi tragédia után vállalta a játékot és nyújtott kiváló teljesítményt:

Nem mehetek el szó nélkül amellett, hogy Oláh Bálintnak múlt héten hunyt el az édesanyja, szerdán volt a temetése és olyan lelkiállapottal jött vissza, hogy ezt a meccset biztosan megnyerjük, mert őt az égiek segítik. Hosszú sérülése után rendkívül jól játszotta végig a kilencven percet, és helyén volt a csapatnak a szíve, mert érte is játszottak.

A DVSC vezetőedzője, Sergio Navarro szerint nagyon jó mérkőzést játszottak a Kisvárdával, amely ellen többet érdemeltek volna a kialakított helyzetek alapján: – Ilyen az élet: ha nem sikerül betalálni, elveszítjük a mérkőzést. Az első félidőben megpróbáltuk birtokolni a labdát, de később többször sikerült a tizenhatoshoz, mint mondtam, legalább egy pontot megérdemeltünk volna.