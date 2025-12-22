„Érte is játszottak” – tragédia árnyékolta be a kisvárdai csodagólt

A mérkőzés egyetlen gólját Toniszlav Jordanov szerezte, a Kisvárda légiósa a saját térfeléről vette be a debreceniek kapuját: Dzsudzsák Balázs adta el a labdát a félpályánál, Jordanov pedig gyakorlatilag a felezővonalról, tökéletesen ívelt a hazaiak kapujába, a kint álló Varga Ádám nem ért vissza.
– Toni szerepe hatalmas jelentőséggel bír, nemcsak a gólja miatt, nagy értéke a csapatnak. Nem véletlenül igazoltuk, de a bolgár és a magyar liga között hatalmas fizikai különbség van, ha pedig alacsonyabb szintről hozzuk ide, időre van szüksége, hogy utolérje magát. Ha őt top állapotban hoztuk volna ide, ott lenne a góllövőlista élén – mondta a Kisvárdát irányító Révész Attila.
– Az első félidőben a védők mögé kerülve próbálkoztam, és már láttam, hogy legalább 15 méterrel kijjebb áll a kapus. Szóval, amikor megkaptam azt a labdát, azonnal ellőttem. Szerencsére bement, csodálatos volt! Sokat gyakorlom, de ezt egy másodperc alatt kell eldönteni. Ha sikerül, te lehetsz a világ legboldogabb embere, ha nem, legfeljebb majd pár meccs múlva újra megpróbálod – értékelt mosolyogva a győztes gól szerzője.
Családi tragédia előzte meg a győzelmet
Révész az összecsapást közvetítő M4 Sportnak elárulta, hogy Oláh Bálint családi tragédia után vállalta a játékot és nyújtott kiváló teljesítményt:
Nem mehetek el szó nélkül amellett, hogy Oláh Bálintnak múlt héten hunyt el az édesanyja, szerdán volt a temetése és olyan lelkiállapottal jött vissza, hogy ezt a meccset biztosan megnyerjük, mert őt az égiek segítik. Hosszú sérülése után rendkívül jól játszotta végig a kilencven percet, és helyén volt a csapatnak a szíve, mert érte is játszottak.
A DVSC vezetőedzője, Sergio Navarro szerint nagyon jó mérkőzést játszottak a Kisvárdával, amely ellen többet érdemeltek volna a kialakított helyzetek alapján: – Ilyen az élet: ha nem sikerül betalálni, elveszítjük a mérkőzést. Az első félidőben megpróbáltuk birtokolni a labdát, de később többször sikerült a tizenhatoshoz, mint mondtam, legalább egy pontot megérdemeltünk volna.
NB I, 18. forduló
Péntek
- Diósgyőr–Ferencváros 0-1 (0-0), Diósgyőr, 6000 néző, jv.: Bognár, gólszerző: Szalai (57.)
Szombat
- Zalaegerszeg–MTK Budapest 1-1 (0-1), Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2091 néző, jv.: Csonka, gólszerzők: Klausz (90+1.), illetve Molnár Á. (29.)
- Paksi FC–Nyíregyháza 2-1 (2-0), Paks, 2130 néző, jv.: Bogár, gólszerzők: Tóth B. (10., 36.), illetve Temesvári (61.)
- ETO FC–Puskás Akadémia 2-0 (1-0), Győr, ETO Stadion, 4219 néző, jv.: Antal, gólszerzők: Benbuali (1.), Njie (83.)
Vasárnap
- Újpest–Kazincbarcika 2-1 (0-0), Megyeri út, Szusza Ferenc Stadion, 4520 néző, jv.: Zierkelbach P., gólszerzők: Tucic (63.), Nunes (84.) illetve Meschak (67.)
- Debrecen–Kisvárda 0-1 (0-0), Nagyerdei Stadion,5133 néző, jv.: Rúsz, gólszerző: Jordanov (55.)
A bajnokság állása itt látható!
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!