Zöld-fehér ünnep, eldőlt, melyik csapat karácsonyozik az élen + videó

Miután a Ferencváros pénteken nyerni tudott a DVTK ellen, reálisan nézve csak az ETO-nak maradt esélye, hogy a címvédő Fradi előtt zárja a 2025/26-os NB I-es idény őszi szezonját. A győri csapatnak az őszi elsőséghez nyernie kellett a Puskás Akadémia ellen. Az ETO kiválóan kezdte a találkozót.

Dárdai Palkó és a Puskás Akadémia nem tudta megállítani a győrieket, az ETO FC az FTC-t is megelőzve őszi első az NB I-ben (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Szappanos Péter eladott labdáját kihasználva Benbuali már az első percben megszerezte a vezetést.

Szappanos a folytatásban több védéssel javított, a Puskás Akadémia viszont gólt szerezni nem tudott.

Őszi bajnok az ETO az FTC előtt

Ellenben az ETO-ból a hajrában Njie is eredményes volt, így 2-0-ra nyert a hazai csapat, s bebiztosította őszi elsőségét.