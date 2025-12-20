ETO FCLabdarúgó NB IPuskás Akadémia

Zöld-fehér ünnep, eldőlt, melyik csapat karácsonyozik az élen + videó

Az ETO FC a labdarúgó NB I őszi bajnoka. A győri csapat 2-0-ra nyert a Puskás Akadémia ellen, s így megőrizte a forduló előtti egypontos előnyét az FTC előtt. A téli szünet után a címvédő Fradihoz látogat majd az ETO.

Benbuali góljával hamar vezetést szerzett, őszi bajnok az NB I-ben az ETO FC Fotó: MTI/Krizsán Csaba
Miután a Ferencváros pénteken nyerni tudott a DVTK ellen, reálisan nézve csak az ETO-nak maradt esélye, hogy a címvédő Fradi előtt zárja a 2025/26-os NB I-es idény őszi szezonját. A győri csapatnak az őszi elsőséghez nyernie kellett a Puskás Akadémia ellen. Az ETO kiválóan kezdte a találkozót.

Dárdai Palkó és a Puskás Akadémia nem tudta megállítani a győrieket, az ETO FC az FTC-t is megelőzve őszi első az NB I-ben
Dárdai Palkó és a Puskás Akadémia nem tudta megállítani a győrieket, az ETO FC az FTC-t is megelőzve őszi első az NB I-ben (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Szappanos Péter eladott labdáját kihasználva Benbuali már az első percben megszerezte a vezetést.

Szappanos a folytatásban több védéssel javított, a Puskás Akadémia viszont gólt szerezni nem tudott.

Őszi bajnok az ETO az FTC előtt

Ellenben az ETO-ból a hajrában Njie is eredményes volt, így 2-0-ra nyert a hazai csapat, s bebiztosította őszi elsőségét.

Az első januári fordulóban az FTC változtathat a sorrendben, éppen az ETO-t fogadja majd.

NB I, 18. forduló

Péntek

Szombat

  • Zalaegerszeg–MTK Budapest 1-1 (0-1), Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2091 néző, jv.: Csonka, gólszerzők: Klausz (90+1.), illetve Molnár Á. (29.) 
  • Paksi FC–Nyíregyháza 2-1 (2-0), Paks, 2130 néző, jv.: Bogár, gólszerzők: Tóth B. (10., 36.), illetve Temesvári (61.)
  • ETO FC–Puskás Akadémia 2-0 (1-0), Győr, ETO Stadion, 4219 néző, jv.: Antal, gólszerzők: Benbuali (1.), Njie (83.)

Vasárnap

  • Újpest–Kazincbarcika 15.00
  • Debrecen–Kisvárda 17.30
    A bajnokság állása ITT látható!

