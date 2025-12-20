FradiLabdarúgó NB IVladimir RadenkovicRobbie KeaneDVTK Miskolc

A Fradi diósgyőri győzelme után az edző nem hajol meg a szurkolók akarata előtt

Győzelemmel zárta az évet a Ferencváros, amely péntek este 1-0-s sikert aratott a Diósgyőr otthonában a labdarúgó NB I 18. fordulójának nyitómeccsén. A Fradi edzője, Robbie Keane szerint katasztrofális lett volna, ha nem nyernek, míg kollégája, Vladimir Radenkovic hiába kapott ultimátumot a miskolci szurkolóktól, akkor sem mond le a DVTK éléről.

2025. 12. 20. 6:44
A Ferencváros 1-0-s győzelmet aratott a DVTK otthonában az NB I idei utolsó fordulójában, a szurkolók egyértelmű állást foglaltak. Forrás: Nemzeti Sport/Czinege Melinda
Nem volt eseménydús meccs az NB I idei utolsó fordulójában a Diósgyőr–Ferencváros összecsapása, amelyen Szalai Gábor 57. percben szerzett gólja döntött 1-0-ra a vendég Fradi javára . Robbie Keane együttese így győzelemmel zárta az évet, de hogy az első helyen-e, az még kérdés, hiszen a most két pontos hátrányban lévő ETO még megelőzheti, amennyiben legyőzi szombaton a Puskás Akadémiát hazai pályán.

Főhet Vladimir Radenkovic feje a Fradi elleni vereség után, de akkor sem mond le a DVTK éléről
Főhet Vladimir Radenkovic feje a Fradi elleni vereség után, de akkor sem mond le a DVTK éléről. Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda

Robbie Keane mindazonáltal elégedett volt a csapatával, a diósgyőri pálya állapotával már nem annyira…

Robbie Keane: Katasztrofális lett volna, ha nem nyerünk

– Már az első tíz percben akár két-három góllal vezethettünk volna, ezeket a helyzeteket be kell lőnünk, de ettől függetlenül a mentalitással maximálisan meg vagyok elégedve. Az ellenfélnek talán egy igazi helyzete volt, egy kapufa, ami egy kicsit szerencsésebb szituációból alakult. Őszintén, hogyha a mai mérkőzést nem nyertük volna meg, az katasztrofális lett volna – fogalmazott Keane arról az M4 Sportnak, hogy mennyire megérdemelt volt a Fradi győzelme szerinte.

Az ír edző, aki nemrég hosszabbította meg a szerződését a Ferencvárossal, nem volt elégedett a miskolci pálya állapotával.

– Úgy gondolom, hogy a pálya nem volt teljesen ideális, lehetett látni, hogy mindenki csúszkált rajta – panaszkodott kicsit Keane a körülményekre.

A Diósgyőr edzője a Fradi elleni vereség után sem mond le

Nagyobb bajai lehetnek a Diósgyőr edzőjének. Vladimir Radenkovic csapata a Fradi elleni vereség után a tizedik, még éppen nem kieső helyen zárja az évet az NB I-ben. 18 meccsen nyolcadszor kapott ki a DVTK, a miskolci szurkolók türelme pedig fogytán, ultimátumot adtak az edzőnek. Radenkovic azonban nem akart meghajolni a drukkereket akarata előtt, a meccs után világossá tette, hogy nem mond le.

– Tisztelem a szurkolók véleményét, viszont az a célunk, hogy a téli felkészülés után sokkal erősebben térjünk vissza, és nagyon bízom benne, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy érdemes megváltoztatni a véleményüket, és a történet legvégén pedig büszkék lesznek ránk – mondta Radenkovic.

Hozzátette, rengeteg problémával kellett megküzdeniük az ősszel, és ha szerencsésebbek, négy-öt ponttal több is állhatna a nevük mellett.

– Mi sem vagyunk elégedettek és az öltözőről is elmondhatom azt, hogy senki sem örül annak a pontszámnak, amit megszereztünk. És vezetőedzőként személy szerint én sem vagyok elégedett azzal a teljesítménnyel, amit ezen az őszön nyújtottunk.

A Fradi győztes gólja a DVTK ellen:

