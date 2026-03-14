Iránban a hatóságok őrizetbe vették a trónörökös több tucat támogatóját

A hatóságok lázítás gyanújával őrizetbe vették a száműzetésben élő Reza Pahlavi iráni trónörökös 54 támogatóját a Fársz hírügynökség szombati jelentése szerint. Iránban a hatóságok közlése szerint további letartóztatások is történtek nemzetbiztonságot veszélyeztető tevékenységek miatt.

Az iráni Forradalmi Gárdához közel álló hírügynökség a „monarchista lázítónak” minősített emberek őrizetbevétele mellett két, kémkedéssel gyanúsított személy elfogásáról is beszámolt.

A Fársz szerint a trónörökös támogatói – akiket az utóbbi 72 órában fogtak el – köztulajdont akartak megrongálni, és zavargások kirobbantását tervezték, a kémkedéssel gyanúsított emberekkel kapcsolatban pedig azt közölte, hogy Izraelnek és az Egyesült Államoknak küldtek információkat kiemelten fontos iráni létesítményekről.