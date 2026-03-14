Iránközel-keletForradalmi Gárda

Iránban a hatóságok őrizetbe vették a trónörökös több tucat támogatóját

A hatóságok az őrizetbe vett személyeket monarchista lázítónak minősítették. Iránban a hatóságok közlése szerint emellett több embert is őrizetbe vettek az ország keleti felén, őket nemzetbiztonságra veszélyes tevékenység miatt tartóztatták le.

Magyar Nemzet
2026. 03. 14. 17:11
Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hatóságok lázítás gyanújával őrizetbe vették a száműzetésben élő Reza Pahlavi iráni trónörökös 54 támogatóját a Fársz hírügynökség szombati jelentése szerint. Iránban a hatóságok közlése szerint további letartóztatások is történtek nemzetbiztonságot veszélyeztető tevékenységek miatt. 

Az iráni Forradalmi Gárdához közel álló hírügynökség a „monarchista lázítónak” minősített emberek őrizetbevétele mellett két, kémkedéssel gyanúsított személy elfogásáról is beszámolt.

A Fársz szerint a trónörökös támogatói – akiket az utóbbi 72 órában fogtak el – köztulajdont akartak megrongálni, és zavargások kirobbantását tervezték, a kémkedéssel gyanúsított emberekkel kapcsolatban pedig azt közölte, hogy Izraelnek és az Egyesült Államoknak küldtek információkat kiemelten fontos iráni létesítményekről.

A Taszním iráni hírügynökség emellett arról számolt be, hogy további 14 embert vettek őrizetbe az ország keleti részén lévő Kermán tartományban „a nemzetbiztonságot veszélyeztető tevékenység” gyanújával.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBékemenet

Szilágyi Ákos barátom munkája

Bayer Zsolt avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
