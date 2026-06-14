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Milliméterekre a megállapodás: lezárulhat az iráni háború

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A több mint három hónapja tartó iráni–amerikai háború lezárása minden korábbinál közelebb került, miután a felek egy előzetes békemegállapodás körvonalairól egyeztettek. A pakisztáni közvetítéssel zajló tárgyalások eredményeként gyorsan megszülethet az első egyezség, amely a Hormuzi-szoros megnyitását és az Iránt sújtó egyes szankciók enyhítését is magában foglalhatja.

Magyar Nemzet
2026. 06. 14. 5:59
Donald Trump
Donald Trump Forrás: AFP
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Hamenei februárban vesztette életét az Irán ellen végrehajtott izraeli és amerikai csapások során. Halálával több mint harminc év után zárult le egy korszak az Iráni Iszlám Köztársaság történetében. Különös egybeesés, hogy a temetési szertartás az Egyesült Államok függetlenségének napján veszi kezdetét. A február végén kirobbant háború első támadásaiban meghalt vezető helyét időközben fia, Modzstaba Hamenei vette át, akit sokan elődjénél is kevésbé kompromisszum kész politikusként tartanak számon.

Pakisztán szerint napokon belül megszülethet a megállapodás

A temetési előkészületekkel egy időben új lendületet kaptak a béketárgyalások is. 

Pakisztán miniszterelnöke, Sehbaz Sharif szombaton arról beszélt, hogy az Egyesült Államok és Irán már megállapodott egy békeszerződés alapvető kereteiről, és akár a következő 24 órában sor kerülhet az első egyezség aláírására. A konfliktusban közvetítő szerepet vállaló Pakisztán vezetője szerint országa már az elektronikus aláírás technikai előkészítésén dolgozik, amelyet a jövő héten szakértői szintű tárgyalások követhetnek. Washington és Teherán pénteki jelzései szintén arra utalnak, hogy közel lehet a megegyezés. Egy magas rangú amerikai tisztviselő szerint a felek már elfogadtak egy közös szöveget, és az első dokumentum aláírására napokon belül sor kerülhet.

Közelebb vagyunk a békemegállapodáshoz, mint valaha. Mivel a véglegesítés várhatóan a következő 24 órában megtörténhet, Pakisztán ezt követően azonnal készül a békemegállapodás elektronikus aláírására, amelyet jövő héten technikai szintű egyeztetések követnek

– írta Sharif az X közösségi oldalon.

A pakisztáni miniszterelnök szerint a készülő megállapodás történelmi jelentőségű lehet, és hosszú távon is megalapozhatja a térség stabilitását.

A Hormuzi-szoros és a szankciók állnak a megállapodás középpontjában

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter korábban úgy nyilatkozott, hogy bár a megállapodás részletei még változhatnak, az eddigi eredmények azt mutatják, hogy országa megerősödve került ki a konfliktusból.

Néhány órával később ugyanakkor amerikai erők több iráni öngyilkos drónt semmisítettek meg, amelyek a Hormuzi-szoros felé tartottak. Egy névtelenséget kérő forrás szerint az eszközök veszélyt jelentettek a kereskedelmi hajóforgalomra. Az amerikai Központi Parancsnokság később megerősítette az akciót, és közölte, hogy a stratégiai jelentőségű vízi út továbbra is nyitva maradt.

A tárgyalásokban részt vevő források szerint a készülő egyetértési memorandum egyik legfontosabb eleme a Hormuzi-szoros újbóli megnyitása, valamint az iráni kikötőket érintő amerikai tengeri blokád feloldása. Az iráni nukleáris program kérdése csak ezt követően kerülne napirendre.

Egy amerikai tisztviselő szerint a megállapodás megfelel Donald Trump elnök legfontosabb célkitűzéseinek, és rendkívül kedvező helyzetet teremt a további tárgyalásokhoz.

Az iráni nukleáris program még nem tisztázott

A tervezet alapján Washington több milliárd dollárnyi befagyasztott iráni pénzeszközt szabadítana fel, valamint enyhítene az iráni olajexportot sújtó szankciókon. Ennek fejében Teherán megnyitná a Hormuzi-szorost.

A nukleáris program jövőjéről egy 60 napos tárgyalási időszakban egyeztetnének. Az amerikai álláspont szerint a folyamat végül Irán nukleáris programjának felszámolásához vezetne, a magas dúsítású uránkészletet pedig megsemmisítenék és elszállítanák az országból.

Teherán azonban másként látja a kérdést. Abbász Aragcsi szerint Irán nem fogadta el nukleáris programjának felszámolását, és továbbra is meg kívánja tartani uránkészleteit, bár hígított formában. A tárgyalásokon emellett szóba kerülhetnek az Iránnak fizetendő esetleges háborús jóvátételek, valamint az is, hogy Washington feladja-e az iráni rakétaprogram korlátozására vonatkozó korábbi követeléseit. Ezt az értesülést ugyanakkor az amerikai fél vitatta, így a kérdés továbbra is nyitott maradt.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

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